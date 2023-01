Siteimprove élargit son équipe de direction mondiale afin de soutenir la croissance de l'entreprise





Siteimprove, la plateforme leader qui permet aux marques de devenir emblématiques grâce à des expériences de contenu numérique attrayantes, accessibles et performantes, a annoncé aujourd'hui des nominations clés au sein de son équipe dirigeante en pleine expansion. Ces recrutements visent à intensifier l'accent mis par l'entreprise sur la croissance, l'innovation et la réussite client. Iza Misiorny prend le poste de directrice marketing et Elliott DeLoach est promu au poste de directeur financier de l'entreprise.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme Misiorny dirigera l'équipe marketing mondiale chargée de la notoriété de la marque, du positionnement produit et de générer de la demande pour les solutions marketing de pointe de Siteimprove dans le monde entier. Mme Misiorny possède plus de dix ans d'expérience et travaille chez Siteimprove depuis plus de deux ans. Plus récemment, elle a occupé le poste de vice-présidente senior du marketing produit de l'entreprise, où elle a développé et rédigé la proposition de valeur produit, le message de la société et les stratégies de marketing intégrées.

Elliott DeLoach a été recruté en décembre pour le poste de directeur financier. Il supervisera les fonctions financières, juridiques et de gouvernance d'entreprise de Siteimprove afin de stimuler la prochaine phase de croissance de l'entreprise. M. DeLoach apporte plus de 25 ans d'expérience dans les domaines de l'investissement, des fusions et acquisitions, de la finance et du développement d'entreprise, couvrant le secteur bancaire, le capital-investissement et les entreprises privées et publiques dans de nombreux secteurs.

Outre la nomination de Mme Misiorny et de M. DeLoach, Siteimprove élargit également son équipe de direction commerciale. Eric Gorney a été nommé vice-président exécutif des ventes mondiales de Siteimprove, où il dirigera la stratégie de vente mondiale, l'exécution et l'engagement de la durée de vie complète dans les régions EMEA, Amérique du Nord et APJ. Afin de poursuivre de manière efficace les opérations de vente, Kara Kovack a été promue au poste de vice-présidente senior des opérations commerciales. Elle assurera le soutien opérationnel, l'habilitation et la formation de l'entreprise tout au long du processus de mise sur le marché. Grâce à cette association de leaders commerciaux expérimentés et de leur culture suivie de résultats, Siteimprove va poursuivre l'accélération rapide de son évolution et de sa croissance.

« L'un des aspects les plus gratifiants de mon travail est de faire venir des talents incroyables à Siteimprove et de les regarder ses développer et s'épanouir », a déclaré Shane Paladin, CEO de Siteimprove. « Je suis très heureux d'accueillir Elliott dans notre équipe de direction et impatient de voir ce qu'Iza, Eric et Kara vont accomplir dans leurs nouvelles fonctions. Grâce à une équipe de direction de classe mondiale désormais en place, Siteimprove est positionnée de manière unique pour aider davantage de marques à capter l'attention des consommateurs en créant du contenu qui génère des bénéfices ».

Pour en savoir plus sur l'équipe de direction de Siteimprove, veuillez cliquer ici.

À propos de Siteimprove :

Siteimprove permet aux marques de devenir emblématiques pour chaque visiteur de site web grâce à des expériences numériques attrayantes, accessibles et performantes. Plus de 7 000 entreprises dans le monde utilisent les solutions de Siteimprove pour créer des expériences de contenu numérique attrayantes qui captent l'attention des clients, contribuent au succès du marketing et augmentent le chiffre d'affaire. Découvrez comment sur le site Siteimprove.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 janvier 2023 à 18:00 et diffusé par :