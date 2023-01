Schneider Electric nomme Shitiz Agarwal au poste de vice-président, Systèmes d'alimentation, Ventes et opérations





Schneider Electric, le chef de file de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, a le plaisir d'annoncer la nomination de Shitiz Agarwal au poste de vice-président, Systèmes d'alimentation, ventes et opérations au Canada. Sous la direction de Shitiz Agarwal, les équipes des ventes, des opérations et des systèmes d'alimentation à l'échelle nationale forment désormais un pôle centralisé d'exécution et de solutions afin de mettre pleinement à profit notre expertise en matière de ventes et de livraison et d'aider les clients pour la croissance de leurs entreprises.

« Ce changement marque un tournant pour notre entreprise au Canada et change totalement notre façon d'interagir avec nos clients et notre engagement envers eux », explique Adrian Thomas, président national pour le Canada. « Nous avons créé une voie unique « la puissance de l'unité » qui unifie nos compétences en matière de projets et de main-d'oeuvre pour offrir aux clients une solution simplifiée et plus efficace de la vente à la livraison. La vision de Shitiz et sa gestion de cette nouvelle organisation permettront de développer la croissance stratégique de notre entreprise et son expansion sur des marchés en pleine évolution. »

Shitiz cumule plus de 18 ans d'expérience en planification stratégique, transformation d'entreprise et gestion des opérations sur le marché de l'énergie et de l'automatisation numérique. Il a occupé des postes d'envergure internationale chez Schneider Electric en Inde, en Afrique, à Hong Kong et au Moyen-Orient. Il est engagé au sein de la Chambre de commerce de Mississauga et fait partie de son comité sur l'environnement, la durabilité et l'infrastructure. Shitiz est également le commanditaire exécutif du réseau Femmes de Schneider Electric (Women in Schneider Electric, WiSE), qui vise à favoriser l'autonomisation, la diversité et l'inclusion des femmes et des alliés chez Schneider Electric au Canada.

À propos de Schneider Electric

Schneider Electric est une entreprise d'impact (#ImpactCompany) qui fournit des solutions numériques pour la gestion de l'énergie et d'automatisation pour promouvoir l'efficacité et la durabilité pour tous. Nous combinons les technologies énergétiques de pointe, l'automatisation en temps réel, les logiciels et les services en des solutions intégrées pour nos maisons, nos bâtiments, nos centres de données, nos infrastructures et nos industries. Nous rendons les processus et l'énergie sûrs et fiables, ouverts et connectés, efficaces et durables. www.se.com/ca

Découvrez Life Is On

Suivez-nous sur : Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube | Instagram | Blogue

Communiqué envoyé le 17 janvier 2023 à 17:05 et diffusé par :