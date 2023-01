Vincent Marissal au sujet de Maisonneuve-Rosemont : « Christian Dubé se décharge de ses responsabilités »





MONTRÉAL, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le porte-parole de Québec solidaire en matière de Santé et député de Rosemont, Vincent Marissal, déplore le manque de leadership répété du ministre de la Santé dans le dossier de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.

«?Si les infirmières ont décidé de faire un sit-in, ce n'est pas parce qu'il y avait trop de travail, mais bien parce qu'elles ont peur d'échapper des patients?», a affirmé le député de Rosemont.

«?C'était hautement prévisible?! L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est un volcan actif et ça fait des années qu'on voit de la fumée. Si Christian Dubé ne l'a pas vue, c'est qu'il ne voulait pas la voir?», a imagé M. Marissal. «?La question ce n'était pas s'il y allait avoir une éruption, mais bien quand?».

Le député de Rosemont déplore le fait que le ministre de la Santé se décharge de ses responsabilités. La solution proposée aujourd'hui par le ministre de nommer une personne externe en est encore une fois la preuve. «?Christian Dubé a dit la semaine dernière qu'il n'était pas là pour éteindre des feux. Eh bien, aujourd'hui, ça se voit. Encore une fois, il ne met pas ses culottes. Il n'y a pas de doute pour moi, celui qui doit faire le suivi, c'est Christian Dubé.?», a ajouté M. Marissal.

Reconstruction de HMR: Un projet qui recule

Au fil des derniers mois, le projet de reconstruction de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont a non seulement cessé de progresser, mais il a même reculé. Le député de Rosemont souligne que la reconstruction de l'hôpital vétuste est vitale à l'attraction du personnel soignant et à la résolution durable de la situation à l'hôpital principal de l'est de Montréal.

L'équipe solidaire talonne depuis des années le gouvernement de la CAQ sur la situation critique à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont:

28 janvier 2019

Sit-in d'infirmières à HMR, réaction de Sol Zanetti

https://bit.ly/3HbZ5Za

«C'est tout simplement inacceptable d'en être rendu là. Le diagnostic est clair : notre réseau de la santé souffre de malfinancement et de mauvaise gestion»

16 septembre 2020

Question de Vincent Marissal à Christian Dubé au sujet de la situation précaire de HMR

https://bit.ly/3Wh7X43

«À Maisonneuve-Rosemont, par exemple, dans ma circonscription, on est en situation de bris de service imminent, imminent, une question de jours avant que ça craque.»

14 janvier 2021

Communiqué de presse de Vincent Marissal sur la situation à HMR,

http://bit.ly/3iHHm2p

«Tous les ingrédients sont réunis pour qu'une catastrophe survienne d'un jour à l'autre.»

13 mai 2021

Question de Vincent Marissal à Christian Dubé sur le statut COVID de HMR

https://bit.ly/3QHZGFf

«La situation à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont est devenue un véritable cauchemar.»

20 mai 2021

Point de presse réclamant la reconstruction de HMR

https://bit.ly/3QN0TuF

«L'état de vétusté compromet l'accès aux soins de santé des résident-es de l'Est de Montréal, mais aussi la santé et la sécurité du personnel soignant.»

26 mai 2021

Motion adoptée de Vincent Marissal au sujet de HMR

https://bit.ly/3GMzOU2

«Il faudra plusieurs années pour construire un nouvel hôpital et que cela accentuera la pression sur les services de santé, augmentera les délais dans les soins offerts à la population et aura un impact sur l'attraction du personnel».

7 juillet 2021

Communiqué de presse d'Alexandre Leduc

https://bit.ly/3ZIguzR

«Sur le terrain, ça fait des mois que le personnel nous avertit qu'on s'en va dans le mur.»

23 mars 2022

Motion refusée de Vincent Marissal sur les travaux à HMR

https://bit.ly/3iE7mf7

«Cet hôpital ne répond plus aux besoins de la population de l'est de Montréal et des régions avoisinantes en raison de son état, notamment parce que plusieurs secteurs ne sont plus adéquats ou fonctionnels».

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

