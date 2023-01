Popeye's Suppléments nommée au palmarès de l'indice WOW





BROSSARD, QC, le 17 janv. 2023 /CNW/ - Pour une 2e année consécutive, Popeye's Suppléments obtient un sceau d'excellence WOW, remis aux détaillants ayant obtenu un score supérieur à 90 au sondage annuel WOW de Léger Marketing. Ce sondage mesure l'expérience client parmi plus de 200 détaillants au Québec.

Popeye's Suppléments arrive en 11e place du classement 2022 avec un Indice WOW de 92.0. Popeye's Suppléments s'est notamment distinguée par le sentiment d'appartenance créé auprès de ses clients, de sa fidélisation de clients, de son expérience humaine, du sentiment de proximité entre ses employés et ses clients et de ses employés heureux et passionnés.

« Nous sommes fiers de l'équipe Popeye's qui se distingue à nouveau en offrant une expérience client exceptionnelle. Ce résultat démontre combien l'implication de chaque membre de notre équipe est importante », souligne Philippe-Antoine Defoy, propriétaire de Popeye's Suppléments Québec & Maritimes.

À propos de Popeye's Suppléments

Popeye's Suppléments est le plus important détaillant de nutrition sportive au Canada avec plus de 100 magasins à travers le pays! De ce nombre, 22 magasins sont situés au Québec. Nous offrons des solutions au client désirant améliorer sa santé, peu importe son objectif. Le succès exceptionnel de Popeye's suppléments au cours de ces années vient non seulement du travail acharné, mais aussi du souci de combler nos clients en leur offrant des solutions et des résultats optimaux. Popeye's Suppléments est le nom le plus puissant de l'industrie de la nutrition sportive au Canada. Nos équipes sont composées de gens passionnés, que ce soit par la santé, les suppléments, la nutrition et l'exercice. Avec plus de 2000 produits provenant de plus de 70 compagnies différentes, nous vous offrons les meilleurs produits naturels des meilleures compagnies québécoises et canadiennes.

À propos du palmarès Wow

L'étude WOW a sondé 12 000 répondants au Québec afin de connaître leur expérience en magasin chez 203 détaillants appartenant à plus d'une vingtaine de secteurs d'activité. Ces détaillants se sont vu attribuer un score, l'Indice WOW, variant de 0 à 100 et calculé en fonction d'une vingtaine de dimensions de l'expérience client en magasin telles que la qualité des produits, la compétitivité des prix, la courtoisie des employés, l'ambiance du magasin, etc. La collecte de données s'est déroulée du 20 septembre au 10 novembre 2022. Chaque entreprise a été évaluée par environ 400 clients. L'étude WOW présente également les forces et les faiblesses d'un détaillant et les principaux irritants rencontrés par la clientèle en magasin.

SOURCE Popeye's Suppléments

Communiqué envoyé le 17 janvier 2023 à 16:05 et diffusé par :