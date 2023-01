Autel lance le nouveau MaxiCharger DC Compact dans le monde entier





Autel annonce aujourd'hui le lancement d'un chargeur novateur pour véhicules électriques à courant continu, le MaxiCharger DC Compact, fournissant jusqu'à 40kW d'énergie en courant continu pour la version américaine et 47kW d'énergie pour la version européenne. Le MaxiCharger DC Compact est livré avec deux câbles de charge, permettant à deux véhicules de se charger simultanément avec une distribution dynamique d'énergie.

Le MaxiCharger DC Compact est élégant et compact, avec un écran tactile LCD de 21,5 pouces pour une expérience utilisateur conviviale et des possibilités de publicité. Il peut être accroché à un mur, placé sur un support ou monté sur des roues pour une portabilité optimale. Le MaxiCharger DC Compact est parfait pour les entreprises qui souhaitent offrir à leurs clients une option de recharge rapide sans se ruiner avec des chargeurs rapides à courant continu. C'est également une excellente option pour les flottes commerciales qui ont besoin d'une charge en courant continu plus lente pour recharger leurs véhicules pendant la nuit.

« C'est un lancement passionnant pour Autel, alors que nous nous imposons comme le leader mondial de la recharge de véhicules électriques », a déclaré Kelvin Cao, vice-président du marketing mondial chez Autel. « Le MaxiCharger DC Compact est de petite taille, mais constitue un ajout puissant à notre gamme croissante de chargeurs pour voitures électriques et convient parfaitement aux entreprises qui ont besoin d'un chargeur pour voitures électriques abordable, mais rapide ».

Efficacité renforcée grâce aux doubles ports

Le MaxiCharger DC Compact est conçu pour augmenter l'efficacité de la charge, en fournissant jusqu'à 47kW d'énergie avec ses deux ports. Il peut charger 2 véhicules simultanément, en partageant l'énergie de manière dynamique entre les deux véhicules. Une charge de 30 minutes équivaut à environ 130 km d'autonomie, ce qui permet d'économiser sur le temps de charge.

Plateforme intelligente de publicité et de communication

Animé par le système d'exploitation intelligent Android 10, avec un écran tactile LCD facile à utiliser de 21,5 pouces et une capacité de placement publicitaire améliorée, le MaxiCharger DC Compact communique avec les clients, suscite leur intérêt et les attire, générant ainsi de nouvelles sources de revenus.

Compatibilité

Le MaxiCharger DC Compact est compatible avec OCPP1.6. Il est compatible avec les câbles de charge CCS1, CCS2 et CHAdeMO, selon les besoins des opérateurs et des régions. Grâce à l'application Autel Charge, aux cartes RFID et aux cartes de crédit, le MaxiCharger DC Compact offre aux utilisateurs finaux des moyens pratiques de payer et de commencer leurs sessions de charge. Il offre des options de connectivité 4G, Wi-Fi et Ethernet et prend en charge les mises à jour régulières du logiciel à partir d'un réseau sans fil avec une connexion Internet.

Plateforme cloud

Le MaxiCharger DC Compact est alimenté en back-end à l'aide de la plateforme cloud à charge intelligente d'Autel. Cette plateforme permet aux opérateurs de stations de recharge de visualiser, surveiller et analyser les données du chargeur en temps réel. Les opérateurs peuvent également consulter les données relatives aux revenus et aux utilisateurs, et définir des publicités, le tout à partir de la plateforme cloud. La plateforme de gestion cloud d'Autel permet à tous les opérateurs de gérer efficacement et commodément leurs chargeurs dans une seule interface facile à utiliser.

Devenir un distributeur

Si vous souhaitez devenir distributeur du MaxiCharger DC Compact et de tous les chargeurs pour voitures électriques de la série MaxiCharger, rendez-vous sur le site Web d'Autel et remplissez notre formulaire de distributeur. Si vous êtes intéressé par l'achat d'un MaxiCharger DC Compact, contactez votre représentant commercial Autel local ou contactez-nous en utilisant le formulaire ci-dessous.

À propos d'Autel

Autel conçoit, développe et fabrique quelques produits parmi les plus avancés pour les utilisateurs résidentiels et commerciaux, offrant du matériel, des logiciels, des applications et des solutions basées sur le cloud pour couvrir presque toutes les situations d'utilisation et applications.

