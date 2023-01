Avis aux médias - 79e Congrès de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)





QUÉBEC, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) invite les représentants des médias à assister aux petits-déjeuners et aux déjeuners qui se tiennent dans le cadre du 79e congrès annuel de l'organisation qui a lieu les 17, 18 et 19 janvier au Fairmont le Château Frontenac. Cette année, le thème du congrès est : « Les enjeux d'un avenir vert ».

18 janvier

Invitée du petit-déjeuner:

Heure : 7h45 h à 8h40

Mme Claudine Bouchard Vice-présidente exécutive, cheffe des infrastructures et du système énergétique et,

Présidente-directrice générale de la Société d'énergie de la Baie James

Invitées du déjeuner-conférence:

Heure : 13h à 15h

Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports du Québec

19 janvier

Invité(e)s du déjeuner-conférence:

Heure : 12h30 à 14h30

Diane Lemieux, présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec

Jean Boulet, ministre du Travail

Lieu : Fairmont Le Château Frontenac

1 Rue des Carrières, Québec, G1R 4P5

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs oeuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 43 000 salariés.

