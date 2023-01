Davis Polk ouvre une pratique antitrust pour l'UE à Bruxelles





Davis Polk annonce aujourd'hui le lancement d'une pratique antitrust européenne à Bruxelles. Le cabinet sera dirigé par Jürgen Schindler et Frances Dethmers.

« La Commission européenne est une autorité antitrust cruciale. Nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos clients des capacités antitrust sophistiquées en ce qui concerne les questions relevant du droit de l'UE », déclare Neil Barr, associé directeur de Davis Polk. « Nous sommes ravis d'accueillir Jürgen et Frances chez Davis Polk. »

Le bureau de l'entreprise à Bruxelles ouvrira ses portes en 2023.

M. Schindler et Mme Dethmers travaillaient précédemment chez Allen & Overy, où ils étaient tous deux associés et où M. Schindler occupait le poste de co-responsable mondial des activités de concurrence et antitrust. M. Schindler possède une vaste expérience dans le conseil de clients dans des affaires complexes de contrôle des concentrations, des ententes et des abus de position dominante au niveau international, européen et allemand. Sa pratique englobe un large éventail de secteurs, y compris l'énergie, la finance, la technologie, les transports (transport maritime et compagnies aériennes), les matières premières, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques et les produits de consommation et industriels. En outre, M. Schindler plaide devant les juridictions européennes au Luxembourg.

La pratique de M. Schindler a une vaste couverture géographique ; il a conseillé des clients en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient. Il est admis à pratiquer en Allemagne, en Belgique et à New York. Il rejoindra Davis Polk en qualité d'associé.

Il est conseiller non gouvernemental de la Commission européenne et de l'Autorité allemande de la concurrence au sein du Réseau international de la concurrence (ICN), qui comprend environ 140 autorités de la concurrence dans le monde entier, et il contribue régulièrement aux groupes de travail de l'ICN sur les ententes et les concentrations. De plus, il est membre de longue date du comité de rédaction du magazine Antitrust Online de l'ABA.

La pratique de Mme Dethmers se concentre sur le droit de la concurrence international, européen et néerlandais. Elle est économiste et avocate qualifiée. Elle possède une vaste expérience dans le conseil de clients évoluant dans un large éventail de secteurs (en particulier les produits pharmaceutiques, la santé et les sciences de la vie, les produits de consommation et industriels, les produits chimiques et les emballages) sur des procédures de contrôle des concentrations très complexes, ainsi que sur des enquêtes sur des ententes, des enquêtes sur les abus de position dominante, des questions de propriété intellectuelle et des accords de licence et de distribution. Avant de travailler dans le secteur privé, elle a travaillé à l'Autorité néerlandaise de la concurrence et à la Commission européenne. Son expérience d'économiste lui donne un aperçu unique des concepts économiques et des outils d'analyse au coeur du droit de la concurrence. Elle est admise à pratiquer aux Pays-Bas. Elle rejoindra Davis Polk en tant que conseillère spéciale ? affaires antitrust dans l'UE.

« Jürgen et Frances sont des avocats jouissant d'une réputation exceptionnelle à Bruxelles, et nous sommes ravis de les compter dans l'équipe pour nous aider à lancer notre pratique antitrust dans l'UE », déclare Art Burke, responsable de la pratique antitrust et concurrence, Davis Polk. « Leur expérience approfondie en matière de contrôle des concentrations, des ententes et des litiges antitrust profitera grandement à nos clients et renforcera encore notre position de cabinet antitrust de premier plan. »

Davis Polk est reconnu comme un cabinet phare en matière de droit des ententes et de la concurrence, y compris avec des classements d'exception de publications telles que Global Competition Review, Benchmark Litigation et Chambers USA. Les clients s'appuient sur l'expérience approfondie de Davis Polk dans tout le spectre des questions antitrust et de concurrence. Le cabinet oriente ses clients par le biais d'enquêtes antitrust sensibles et de litiges aux enjeux élevés, y compris des recours collectifs et des mesures gouvernementales d'application de la loi. Davis Polk joue également un rôle de premier plan pour de grands groupes de défense, y compris dans des affaires alléguant un comportement collusoire dans divers secteurs et marchés financiers. Après avoir traité et résolu les problèmes de concurrence présentés par des milliers de transactions dans tous les secteurs économiques, le cabinet est largement reconnu, en particulier pour ses travaux sur les regroupements transfrontaliers et agit régulièrement en tant que conseiller en coordination pour l'examen international du contrôle des concentrations dans le cadre de transactions complexes.

M. Schindler : « Frances et moi sommes très heureux de rejoindre Davis Polk, une entreprise que nous tenons depuis longtemps en haute estime. Nous avons été frappés par la solide culture qui imprègne l'ensemble de l'entreprise, et nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec cette équipe fantastique et d'aider l'entreprise à réaliser cette expansion stratégique de ses capacités antitrust mondiales. Nous sommes très reconnaissants pour notre temps en tant qu'associés chez Allen & Overy. »

Classé comme l'un des principaux avocats de la concurrence de l'UE par Chambers Europe, M. Schindler a obtenu en 1999 un diplôme de l'Université de Hambourg et a obtenu un LLM en droit européen du Collège d'Europe de Bruges. En 2007, il a obtenu un LLM du Georgetown University Law Center en se spécialisant dans le droit antitrust et l'économie des États-Unis. Mme Dethmers a obtenu une maîtrise en économie en 1998 et une maîtrise en droit en 2001, toutes deux de l'Université d'Amsterdam.

