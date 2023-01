L'IEEE instaure un nouveau programme de normes d'éthique et de gouvernance de l'IA en libre accès





L'IEEE, la plus grande organisation professionnelle technique au monde qui se consacre à l'avancement de la technologie au profit de l'humanité, et l'IEEE Standards Association (IEEE SA) annoncent la mise à disposition d'un programme offrant un accès libre à des normes sociotechniques internationales relatives à l'éthique et à la gouvernance de l'IA et donnant des pistes de réflexion et d'orientation pour l'avènement d'une IA digne de confiance.

Dans le cadre du programme GET de l'IEEE, des normes spécifiquement choisies sont mises gratuitement à disposition, en vue d'encourager l'adoption et l'utilisation de normes qui contribuent aux progrès des technologies dans des domaines essentiels au bénéfice de l'humanité.

« En créant ce nouveau programme, l'IEEE Standards Association et ses collaborateurs industriels ont fait un grand pas en avant en matière de soutien à l'éducation à l'IA à l'échelle mondiale », a affirmé Konstantinos Karachalios, directeur général de l'IEEE SA. « Nous sommes tellement convaincus de la pertinence de ce besoin que nous avons l'intention d'ajouter des normes IEEE sociotechniques internationales agréées supplémentaires à ce programme au cours des années à venir. »

En rendant ces éléments essentiels accessibles, le programme GET de l'IEEE axé sur les normes d'éthique et de gouvernance de l'IA contribuera à la création de systèmes d'IA bien plus fiables et à la réalisation de l'objectif de sensibilisation à et de compréhension de l'importance des questions liées à l'éthique de l'IA et de la façon dont il faut les traiter. Le programme pourra aider les développeurs d'IA à intégrer des principes de conception centrés sur l'humain à leurs feuilles de route de produit et à leurs structures organisationnelles et de gouvernance, ainsi qu'à élever le niveau des processus d'entreprise comme l'approvisionnement, le marketing et la gestion des risques.

« Ces mesures prises par l'IEEE pour offrir un accès de bout en bout à une conception de l'IA axée sur l'humain des principes à la mise en pratique est l'une des principales raisons pour lesquelles TÜV SÜD a considéré l'IEEE comme le collaborateur naturel d'une innovation responsable et comme une communauté de base susceptible de permettre la réalisation de ces objectifs dans le monde entier », a déclaré le Dr Andreas Hauser, directeur de la division services numériques chez TÜV SÜD. « Ce qui rend les choses intéressantes, c'est que la loi de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle (EU AI Act) fait référence à de nombreux éléments cités par l'IEEE dans ce programme. Bien conscient de cela, TÜV SÜD perçoit l'avantage stratégique du recours à ces normes et certifications de l'IEEE pour tous les intervenants désireux de prouver leur éventuelle conformité aux mesures réglementaires ou aux pressions du marché ayant trait à l'humain. »

« Les organisations actives à l'international ont besoin de normes mondiales en matière d'éthique et de gouvernance de l'IA », a indiqué le Dr Eva-Marie Muller-Stuler, associée chez Ernst and Young. « La connaissance des normes s'appliquant à l'IA est un élément important pour prouver sa conformité et stimuler les relations de confiance établies avec les utilisateurs. Chez Ernst and Young, nous avons contribué à l'élaboration des normes IEEE tout en soutenant ardemment le programme de certification depuis le début. Il permettra à nos clients et parties prenantes d'atteindre leurs objectifs dans un contexte de transition vers un monde plus responsable que jamais. »

Grâce au soutien de l'IEEE SA, de sponsors industriels et de gouvernements, plusieurs normes IEEE sont téléchargeables gratuitement dans le cadre du programme GET de l'IEEE. Accédez au nouveau programme GET de l'IEEE sur les normes d'éthique et de gouvernance de l'IA dans Xplore, la bibliothèque numérique de l'IEEE.

À propos de l'IEEE Standards Association

L'IEEE Standards Association (IEEE SA) est une organisation collaborative au sein de laquelle des innovateurs améliorent le niveau des normes technologiques mondiales. L'IEEE SA offre un environnement et une plateforme consensuels et ouverts au niveau mondial, permettant aux gens de collaborer à la mise au point de normes technologiques de pointe pertinentes pour le marché et de solutions industrielles qui façonnent un monde meilleur, plus sûr et durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://standards.ieee.org.

À propos de l'IEEE

L'IEEE est la plus grande organisation professionnelle technique au monde, dédiée à l'avancement de la technologie au profit de l'humanité. Grâce à ses publications, conférences, normes technologiques et activités professionnelles et éducatives renommées, l'IEEE est un porte-parole de confiance dans de nombreux domaines, des systèmes aérospatiaux, ordinateurs et télécommunications au génie biomédical en passant par l'énergie électrique et l'électronique grand public. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.ieee.org.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 janvier 2023 à 14:10 et diffusé par :