Le Musée des beaux-arts du Canada rouvre ses portes

OTTAWA, ON, le 17 janv. 2023 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) rouvre ses portes ce samedi 21 janvier, invitant les visiteurs à partager une nouvelle année d'expositions passionnantes et de progrès vers sa vision de relier les communautés par l'art. Le Musée a été fermé pendant deux semaines pour des travaux d'entretien annuels, dont le déplacement de la billetterie vers l'entrée principale, en réponse aux commentaires des visiteurs et du personnel.

Fort d'une fréquentation qui a dépassé les prévisions de 27 pour cent en 2022, le Musée se réjouit d'accueillir encore plus de visiteurs tout en poursuivant son travail de représentation et d'inclusion des diverses voix de nos communautés. La satisfaction des visiteurs au cours de l'été 2022 a atteint 93 pour cent, soit une augmentation de huit pour cent par rapport au sondage de l'année précédente.

«?Notre démarche de transformation vise non seulement à dynamiser nos expositions et notre collection, mais aussi à inciter une nouvelle génération de Canadiens à découvrir l'art et son pouvoir d'ouvrir les coeurs et les esprits.?», a déclaré Angela Cassie, directrice générale par intérim du Musée des beaux-arts du Canada.

Les faits saillants de 2022 sont présentés dans le document d'information ci-dessous.

En ce moment, les visiteurs peuvent découvrir l'installation vidéo Vertigo Sea (2015) de John Akomfrah, d'une beauté dévastatrice, déchirante et opportune, qui juxtapose des séquences de chasse à la baleine et à l'ours polaire, d'énormes bancs de poissons, des corps humains noirs dans la cale d'un navire négrier et des réfugiés sur des radeaux de fortune. Les visiteurs peuvent également explorer l'exposition Mouvement. L'expressivité du corps dans l'art, qui célèbre l'énergie expressive du corps humain dans des oeuvres allant des estampes du 17e siècle aux performances contemporaines, en passant par la peinture, les photographies et la vidéo - mettant en lumière les nombreuses possibilités de contact et d'interaction entre les êtres humains.

Le programme de l'exposition 2023 interpellera le public avec des oeuvres d'artistes renommés tels que Paul P., Stan Douglas, Jean-Paul Riopelle et Nick Sikkuark, et transformera la façade sud du Musée avec une nouvelle oeuvre monumentale de Deanna Bowen.

Paul P. : Amor et Mors , organisée autour d'une sélection de peintures, de dessins, d'estampes et de sculptures récemment acquis par l'artiste torontois Paul P., cette exposition examine les influences et les sources de l'artiste pour mettre en avant un dialogue dynamique sur l'esthétique, le désir et les histoires sociales queers. L'exposition présente également des dessins et des gravures rarement vus d'artistes tels que James McNeill Whistler , Simeon Solomon , John Singer Sergeant . À compter du 10 février;

. Organisée par la Collection McMichael d'art canadien, cette exposition rend hommage à une génération de femmes extraordinaires, peintres, photographes, tisseuses, perleuses, et sculptrices d'il y a un siècle, qui ont ouvert de nouveaux horizons aux artistes féminines au Canada. Dès le 3 mars; Deanna Bowen : Les Canadiens noirs (après Cooke) , explore la place du Canada dans les histoires mondiales complexes du colonialisme, de la traite des esclaves et de la migration des Noirs, inspirée par les biographies et expériences familiales de l'artiste. L'oeuvre sera exposée ce printemps sur la façade sud du Musée dans le cadre du deuxième volet de l'initiative Femmes en tête ;

première grande exposition rétrospective couvrant plus de 30 ans de la carrière artistique de ce grand artiste Inuit qui connut un succès discret, créant des dessins et des sculptures très imaginatifs. Elle présente l'intégrité de la contribution et de l'importance de l'artiste à travers les multiples voix et perspectives de gens de , des cercles d'art inuit et du monde de l'art contemporain. Du 17 novembre 2023 au 24 mars retour de la saison des Prix cet automne : les expositions du Prix Sobey pour les arts 2023, du Prix Nouvelle génération de photographes 2023, et du Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques 2023;

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Ankosé -- Tout est relié -- Everything is Connected

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le coeur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du 14e au 21e siècle. Fondé en 1880, le MBAC joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus de 140 ans.

Pour en savoir plus sur la programmation et les activités du Musée, visitez beaux-arts.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. #Ankose #ToutEstRelié #EverythingIsConnected.

En rafale : quelques faits saillants de 2022

