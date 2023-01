Avis aux médias - Le ministre Vandal annonce un soutien fédéral visant à aider les entreprises de pointe de Calgary à croître et à créer de nouveaux emplois à Calgary





CALGARY, AB, le 17 janv. 2023 /CNW/ - L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, présentera les grandes lignes du soutien fédéral visant à assurer la croissance continue et la compétitivité des entreprises de Calgary spécialisées dans les technologies qui prennent de l'expansion et créent de nouveaux emplois pour les Albertains.

Les personnes suivantes se joindront au ministre Vandal : George Chahal, député de Calgary Skyview; Geraldine Anderson, vice-présidente, Marketing et Communications, Stratégie et Alliances stratégiques, Calgary Economic Development; Dr Ryan Todd, directeur général, Headversity; Jacqueline Peterson, directrice, Politique et Compensations, Kathairos Solutions; Pete MacLeod, cofondateur, PurposeMed; et Graeme Harrison, président, Harvest Builders.

Après leurs allocutions, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date :

Mercredi 18 janvier 2023

Heure :

10 h (HR)

Emplacement :

Headversity

Bureau 1500 (15e étage)

340 12 Ave SW

Calgary (Alberta)

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378 ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Communiqué envoyé le 17 janvier 2023 à 13:13 et diffusé par :