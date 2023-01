Louis Morisset ne sollicitera pas un troisième mandat à titre de PDG de l'Autorité





MONTRÉAL, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le président-directeur général de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), Louis Morisset, annonce qu'il ne sollicitera pas un troisième mandat et quittera donc l'Autorité au terme de son actuel mandat, le 1er juillet 2023.

D'ici cette date, Louis Morisset poursuivra avec la même conviction et détermination son rôle de PDG de l'Autorité, avant d'entreprendre par la suite une réflexion sur son avenir professionnel.

Au service de l'État depuis 2006, Louis Morisset a grandement contribué à façonner l'encadrement du secteur financier québécois tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ayant joint l'Autorité à titre de surintendant des marchés de valeurs, M. Morisset a été nommé PDG par le gouvernement du Québec pour un premier mandat de 5 ans débutant en juillet 2013 et nommé de nouveau en 2018 pour son actuel mandat.

« J'ai la conviction que nous avons énormément cheminé depuis 2013 et que notre grande organisation occupe désormais une place très importante au coeur de l'écosystème financier québécois. J'ai donné le meilleur de moi-même au cours de toutes ces années et je suis très satisfait et fier de ce que nous avons accompli ensemble », précise Louis Morisset. « Après mûre réflexion, j'ai conclu que le temps est maintenant venu pour moi d'envisager de laisser à quelqu'un d'autre la responsabilité de conduire l'Autorité vers de nouveaux sommets. »

Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, a salué le travail de M. Morisset. « Je tiens à souligner l'importante contribution de M. Morisset au secteur financier québécois. Dans les 10 dernières années, l'Autorité des marchés financiers a bénéficié de sa rigueur et de son sens de l'État pour relever les défis liés aux transformations du secteur financier. Je le remercie pour son dévouement à rendre les pratiques de l'industrie plus sécuritaires, respectueuses et durables. »

Pour sa part, le président du conseil d'administration de l'Autorité, Robert Panet-Raymond, a indiqué : « Je veux remercier chaleureusement Louis pour son engagement et son immense contribution au fil des années. Il laissera une empreinte indélébile au sein de l'Autorité et son leadership aura permis de faire évoluer l'Autorité vers un rôle à plus grande valeur ajoutée pour le consommateur et l'industrie et d'atteindre un rayonnement sans précédent sur les plans local, national et international. Sa vision et sa détermination auront aussi permis de mettre en place une solide équipe de haute direction qui assurera la pérennité d'un héritage dont il peut être fier. »

Précisons en terminant qu'en vertu de la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État, le PDG de l'Autorité est nommé par le gouvernement, sur la recommandation du conseil d'administration de l'Autorité, en tenant compte du profil de compétence et d'expérience approuvé par le conseil.

17 janvier 2023