Primetals Technologies fait confiance à Fabasoft Approve pour la gestion sécurisée des données « Made in Europe ».

Primetals Technologies se fie à Approve on Fabasoft PROCECO pour la communication traçable avec les clients et les fabricants. Pour les gros projets d'une durée allant jusqu'à trois ans, il peut y avoir jusqu'à 50 000 documents appartenant à la documentation de l'usine (documentation conforme à l'exécution) qui doivent être échangés en toute sécurité.

Approve prend en charge la « gestion des transmissions » du groupe, à savoir la communication relative au contrat concernant la coordination des documents techniques entre la direction du projet et ses partenaires. Une connexion directe des données au SAP P&E (Projects & Engineering Support) remplace les transmission en plusieurs étapes via des lecteurs internes et évite le travail manuel. « Avec Approve, nous avons découvert une plateforme ultramoderne et hautement personnalisable utilisée pour l'échange de documents techniques avec nos clients, nos fournisseurs et les membres internes du projet », explique Gerhard Guger, responsable de la coordination des projets Casting & ESP chez Primetals Technologies. Pour chaque emballage, il existe directement dans l'environnement basé sur le cloud, une représentation structurée du contenu complexe disponible pour les utilisateurs.

Stockage sécurisé des données et conformité

Ce pionnier des équipements industriels attache une grande importance à la sécurité des données lorsqu'il s'agit de données commerciales sensibles et de savoir-faire protégé. Grâce à son stockage des données en Autriche et une base technologique certifiée hautement sécurisée, le logiciel répond entièrement à ces exigences. « En tant que portail client sécurisé, Approve offre à la gestion de projet un environnement transparent et extrêmement convivial pour le transfert de documents sensibles. La vue structurée des documents du projet et une fonction de recherche intelligente facilitent le travail pour de grands volumes de documents et garantissent la traçabilité pendant toute la durée du projet », ajoute Andreas Dangl, directeur général de Fabasoft Approve.

Vous pourrez trouver des informations plus détaillées de ce contexte dans l'étude de cas « Transfert efficace de la documentation conforme à l'exécution »

À propos de Fabasoft Approve

Fabasoft Approve GmbH est un fournisseur européen de logiciels pour la gestion des données et des documents techniques dans le secteur industriel. Par simple adaptabilité via no-code/low-code, les exigences spécifiques des clients peuvent être mises en oeuvre en un rien de temps. L'entreprise de numérisation se concentre sur les cas d'utilisation en matière de gestion de la qualité, de documentation technique et de gestion des transmissions. Les processus interentreprises réunissent les partenaires de projet internes et externes sur une plateforme commune et cartographient numériquement toute la durée de vie de l'information pour les produits industriels. Nombreuses sont les grandes entreprises internationales qui font confiance au produit basé sur le cloud, Approve on Fabasoft PROCECO, comme « source fiable unique » dans leur stratégie de numérisation.

À propos de Primetals Technologies

Basée à Londres, Primetals Technologies est une entreprise mondiale pionnière en technologie de premier plan dans les domaines de l'ingénierie, de la construction d'usines et des services de durée de vie pour l'industrie des métaux. La coentreprise de Mitsubishi Heavy Industries et de ses partenaires emploie environ 7 000 personnes dans le monde.

Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter le site de la salle de presse de Fabasoft Approve, www.fabasoft.com/approve, ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter @Fabasoft.

