À l'aube de son 40e anniversaire, OLEHENRIKSEN annonce l'arrivée de la créatrice de mode Anine Bing en tant que première conseillère mondiale de la marque scandinave





NEW YORK, 17 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Pour célébrer son 40e anniversaire, la marque de soins de la peau primée OLEHENRIKSEN ® développe son héritage scandinave avec l'annonce de la nomination d' Anine Bing , fondatrice et directrice de la création de sa marque éponyme, en tant que première conseillère mondiale de la marque scandinave. Ce partenariat stratégique mettra en avant la richesse de la culture scandinave, y compris la multitude de bénéfices associés au mode de vie, au bien-être et aux soins de la peau scandinaves, et replacera les valeurs scandinaves, telles que le « hygge », au centre.

À la base, la Scandinavie représente une culture plus grande que nature qui repose sur de petites choses, comme la pratique du « hygge », d'origine danoise, défini comme le sentiment de confort et de satisfaction évoqué par de simples efforts. Avec des pays de la région vantant certaines des populations les plus heureuses du monde, OLEHENRIKSEN a, depuis sa création, intégré les philosophies scandinaves et le « hygge » dans ses produits. Qu'il s'agisse d'ingrédients d'origine locale qui alimentent les produits de soins de la marque ou de chérir les moments pris pour les appliquer, OLEHENRIKSEN défend catégoriquement cette culture diversifiée et traditionnelle, en mettant le bien-être de la peau scandinave au premier plan.

L'expérience personnelle du fondateur de la marque d'origine danoise, Ole Henriksen, avec l'acné kystique l'a encouragé à créer une ligne de soins de la peau axée sur le bien-être, inspirée par ses racines scandinaves. Infusé de puissants mélanges d'acides et d'ingrédients à base de plantes provenant de Scandinavie, tels que la sève de bouleau nordique, le lotus des neiges et les extraits d'épilobe des Alpes, chaque ingrédient et produit source de joie fait de chaque application une occasion à saisir.

Détaillant l'importance de tirer parti de la riche histoire de la marque, la vice-présidente du marketing mondial d'OLEHENRIKSEN, Rachel Berg, a expliqué : « Nous sommes une marque née en Scandinavie, et à l'aube de notre 40e anniversaire, nous revenons à nos racines ancrées dans le bien-être de la peau scandinave, en comprenant que cette philosophie globale nous distingue des autres. En engageant Anine Bing en tant que conseillère mondiale de la marque scandinave et en s'associant à d'autres influenceurs scandinaves à l'échelle mondiale, cela contribuera à amplifier divers éléments de la culture et notre approche du bien-être de la peau d'inspiration scandinave d'une manière fraîche et moderne. »

Largement reconnue pour ses essentiels de garde-robe décontractés, Bing est reconnue comme une référence en matière de style scandinave depuis la création de sa marque éponyme en 2012. Inspirée par la simplicité scandinave et l'énergie américaine, Bing a construit une maison de couture mondiale axée sur les styles de garde-robe de tous les jours et les pièces d'investissement pour les femmes modernes à la recherche d'une approche intemporelle mais rebelle du style. En tant que première conseillère de la marque OLEHENRIKSEN, elle se consacrera à la peau et apportera son expertise en matière de soins de la peau et de style de vie scandinaves à la marque.

« Je suis une fan de longue date des soins de la peau d'OLEHENRIKSEN, alors lorsque la marque m'a approchée pour ce partenariat, j'ai tout de suite été intéressée », a déclaré Anine Bing. « Notre passion commune pour la culture scandinave crée une synergie unique et j'ai vraiment hâte de donner vie aux nombreux concepts passionnants que nous avons en préparation. »

Le rôle de Bing avec la marque sera vaste, allant de la création de contenu pour les réseaux sociaux aux collaborations inter-marques. Tout au long du partenariat, Bing dirigera une mini-série en 6 parties, offrant un aperçu du meilleur de la peau et du bien-être scandinaves avec les secrets de Bing pour atteindre son style sans effort, des conseils de bien-être matinaux et bien sûr, ses produits OLEHENRIKSEN préférés. Avec pour objectif d'éclairer la culture scandinave, ce contenu exclusif harmonisera efficacement les soins de la peau et les pratiques de bien-être général, soulignant OLEHENRIKSEN comme une marque de style de vie qui transcende les soins de la peau.

« Il y a peu de gens que j'ai rencontrés qui sont aussi forts et élégants qu'Anine. J'admire ses créations percutantes, éclectiques et classiques depuis des années, et je ne pourrais pas être plus heureux de la voir rejoindre l'équipe OLEHENRIKSEN en tant que notre toute première conseillère mondiale de la marque scandinave », a déclaré le fondateur de la marque OLEHENRIKSEN, Ole Henriksen. « Non seulement nous pouvons nous rapporter aux nombreux éléments qui rendent la culture scandinave si riche, des philosophies hygge à mener une vie simple pleine de joie et d'affirmation positive, mais nous avons beaucoup de choses à venir qui infusent cette énergie palpable dans la marque. Anine a apporté une nouvelle et fraîche signification au style scandinave à la fois dans le monde et en Amérique, tout en restant fidèle à ses racines danoises. Son leadership et son expertise dans ce domaine, associés à sa perspective sur le style de vie, le bien-être, les soins de la peau et le style scnadinave, font d'elle la partenaire idéale pour OLEHENRIKSEN. »

OLEHENRIKSEN a fait appel à des créateurs scandinaves clés, dont Linda Hallberg , Ceval , Nnenna Echem et bien d'autres, pour créer une série de contenus solides mettant en valeur le style de vie scandinave. Présentant des visages frais et modernes directement de la région, le déploiement de ce contenu plongera les gens dans la richesse de la culture scandinave grâce à une narration de qualité.

Avec un déploiement de ce contenu dès janvier 2023, gardez un oeil sur les réseaux sociaux de la marque, y compris l' Instagram , le TikTok et le compte YouTube d'OLEHENRIKSEN, et attendez-vous à tomber amoureux du riche héritage scandinave qui lie ces partenariats avant-gardistes.

À PROPOS D'ANINE BING

ANINE BING est une marque de mode basée à Los Angeles, fondée par Anine Bing, fondatrice et directrice de la création, et Nicolai Bing, fondateur et directeur général. Inspirée par la simplicité scandinave et l'énergie américaine, ANINE BING a construit une maison de mode mondiale axée sur les essentiels de la garde-robe de tous les jours et les pièces d'investissement pour les femmes modernes à la recherche d'une approche intemporelle mais rebelle du style. Propulsée par un public très engagé sur les réseaux sociaux et une approche moderne de l'exécution immédiate de la marchandise, la marque est devenue une entreprise de plusieurs millions de dollars, et en pleine croissance, depuis son lancement en 2012.

À PROPOS D'OLEHENRIKSEN

OLEHENRIKSEN Skincare est né de la persévérance d'un jeune homme à soigner sa propre peau. Son histoire commence dans une petite ville danoise, où à l'âge de 18 ans, Ole était en proie à une acné kystique, forçant sa personnalité normalement brillante à se replier sur elle-même. Enfin, après une rencontre fortuite avec un guérisseur holistique renommé, il a été inspiré à embrasser le pouvoir transformateur des soins de la peau. Au fur et à mesure que l'acné s'estompait, la personnalité brillante et éclatante d'Ole revenait. Transformer des vies grâce au bien-être de la peau est devenu le travail de toute une vie d'Ole, et c'est cet engagement envers les soins de la peau transformateurs qui l'a amené à devenir le premier visagiste de célébrités au monde. Le « Ole Glow » est désormais si convoité qu'en 1983, il a décidé de mettre en bouteille ses formules conçues par des experts et de lancer sa marque éponyme, OLEHENRIKSEN Skincare.

Aujourd'hui, la mission continue. OLEHENRIKSEN croit en une philosophie de soins de la peau qui a fait ses preuves : l'exfoliation combinée à l'hydratation pour une peau éclatante. Nous croyons au pouvoir régénérant de la peau des acides : la vitamine C et les AHA sont nos piliers. Nous croyons aux principes scandinaves du bien-être. Nous croyons aux soins de la peau agréables à utiliser, car un visage heureux est un beau visage.

Nous sommes les soins de la peau OLEHENRIKSEN. Des soins de la peau cliniques scandinaves. Joie et résultats dans chaque bouteille depuis 1983. OLEHENRIKSEN est CLEAN chez SEPHORA, « cruelty-free », sans paraben et sans phtalate pour une peau lumineuse et une conscience propre.

OLEHENRIKSEN a été acquis en 2011 par KENDO Brands, un incubateur de marques de beauté appartenant à LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, le premier groupe mondial de produits de luxe basé à Paris. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.olehenriksen.com .

#OLEGLOW

À PROPOS DE KENDO

Basé à San Francisco, en Californie, KENDO crée ou acquiert des marques de beauté et se concentre sur leur développement pour en faire des puissances mondiales. Son portefeuille comprend OLEHENRIKSEN, KVD Beauty, Fenty Beauty de Rihanna, Fenty Skin de Rihanna, Fenty Fragrance de Rihanna et Lip Lab. Le nom KENDO est un jeu sur l'expression « pouvoir faire » (« can do », en anglais). Ce qui caractérise KENDO, c'est son dévouement à la qualité des produits, à l'innovation et à la narration authentique. Les marques du portefeuille KENDO sont distribuées dans 35 pays à travers le monde.

