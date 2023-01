Mavenir présente sa solution d'accès sans fil fixe





Mavenir, le fournisseur de logiciels réseau qui construit l'avenir des réseaux avec des logiciels natifs du cloud fonctionnant sur n'importe quel cloud, annonce aujourd'hui la disponibilité de sa solution FWA d'accès sans fil fixe, combinant le portefeuille d'unités radio Open Virtualized RAN, Converged Packet Core et OpenBeamtm de Mavenir. Cette offre fournit une solution compétitive dans un déploiement à faible empreinte qui tire parti de l'infrastructure cloud publique et privée. La solution FWA de Mavenir offre un débit élevé, un contrôle QoS différencié, une géo-restriction, un zonage domestique, une charge différenciée, des économies d'énergie avancées et bien d'autres fonctionnalités.

FWA offre aux consommateurs et aux entreprises en zones urbaines et suburbaines des choix plus compétitifs pour choisir le meilleur service qui réponde à leurs besoins à des prix abordables.

« L'accès sans fil fixe utilisant les formats radio LTE ou 5G offre des performances beaucoup plus stables que les liaisons basées sur 802.11 qui sont populaires aujourd'hui. Dans mes tests, une liaison LTE basée sur CBRS n'a que 0,1 % de perte de paquets, contre 8,5 % pour une liaison FWA basée sur 802.11 », déclare Joe Madden, analyste en chef, Mobile Experts. « Il y a quatre ans, une perte de paquets plus élevée était peut-être acceptable, mais l'environnement de travail à domicile d'aujourd'hui nécessite une liaison très stable et fiable pour la visioconférence. Pour cette raison, nos prévisions anticipent une forte tendance vers la technologie 3GPP dans FWA, et les solutions Open RAN seront populaires en raison de leur faible coût. »

La solution FWA de Mavenir prend en charge les déploiements 4G, 5G NSA (non autonome) et 5G SA, prenant en charge la technologie radio MIMO massif et les bandes de fréquence à ondes millimétriques 5G pour permettre des vitesses de liaison descendante en gigabit à plusieurs utilisateurs dans la même zone de couverture. Cela positionne la 5G FWA comme une alternative compétitive. La solution FWA de Mavenir est livrée sur une infrastructure convergée pour fournir une solution épurée avec un débit maximal de liaison descendante. Il peut être déployé sur n'importe quel cloud (public, hybride et public), accélérant ainsi le délai de mise sur le marché et réduisant les dépenses d'investissement et les dépenses d'exploitation.

« La 5G et l'Open RAN transforment l'écosystème de l'accès sans fil fixe pour simplifier et rendre plus réalisable la connexion du non-connecté et favoriser une concurrence indispensable », déclare BG Kumar, président, Access Networks and Platforms, Mavenir. « La combinaison des solutions primées Converged Packet Core et Open Virtualized RAN de Mavenir et du vaste portefeuille de radios OpenBeam permet aux opérateurs mobiles de se positionner comme une alternative abordable et fiable aux déploiements câblés et fibrés en milieu rural, suburbain et même urbain. »

Pour les zones rurales, FWA offre des vitesses de liaison descendante plus élevées que la DSL et une latence de paquets inférieure à celle de la plupart des fournisseurs de services Internet par satellitei. Cela donne accès à de nouveaux cas d'utilisation qui n'étaient jusque-là pas possibles en zones rurales, comme la télémédecine, l'éducation en ligne et la flexibilité du travail à domicile.

La solution FWA de Mavenir a été déployée par plusieurs clients, dont 360 Communications, RINA Wireless, Triangle Communications aux États-Unis, et par Quickline au Royaume-Uni.

À propos de Mavenir:

Mavenir construit l'avenir des réseaux et des technologies de pointe pionnières, en se concentrant sur la vision d'un réseau automatisé unique basé sur logiciel qui s'exécute sur n'importe quel cloud. En tant que seul fournisseur de logiciels de réseau cloud natif de bout-en-bout du secteur, Mavenir transforme la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation du réseau logiciel pour plus de 250 fournisseurs de services de communication et entreprises dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés au niveau mondial. www.mavenir.com

i La performance de FWA basée sur CBRS est supérieure à celle de Starlink

