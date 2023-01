AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse de Vincent Marissal devant l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le responsable de Québec solidaire en matière de santé et député de Rosemont, Vincent Marissal, ira à la rencontre des infirmières de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et s'adressera...

Le secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et secrétaire parlementaire de la ministre des Sports, Adam van Koeverden, annoncera, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, le...