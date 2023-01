L'appel de candidatures au prix Camille-Laurin est lancé!





MONTRÉAL, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Vous connaissez une personne qui, par son engagement exceptionnel et par ses actions, a contribué de manière significative à l'usage, à la qualité et au rayonnement du français au Québec? L'Office québécois de la langue française vous invite à remplir le formulaire d'inscription pour soumettre sa candidature au prix Camille-Laurin d'ici le vendredi 17 février 2023!

Le prix Camille-Laurin est la plus haute distinction décernée par l'Office. Depuis 1999, elle récompense des personnes influentes dont l'engagement remarquable, le sens de l'initiative et les réalisations significatives concourent à assurer la présence et le rayonnement du français au Québec.

La personne lauréate du prix Camille-Laurin, dont le nom sera connu au printemps prochain à l'occasion du Gala des Mérites du français, recevra une bourse de 5 000 $.

Faits saillants

Les candidatures au prix Camille-Laurin seront évaluées par les membres de l'Office, qui représentent les milieux à la fois entrepreneurial, syndical, universitaire, associatif et gouvernemental.

Au fil des ans, des personnalités appartenant à différentes sphères d'activité ont reçu le prix Camille-Laurin, notamment Guy Rocher , Gérald Larose, Monique Cormier , Angéline Martel, Charles Tisseyre et Hélène Cajolet-Laganière.

, Gérald Larose, , Angéline Martel, et Hélène Cajolet-Laganière. Le prix Camille-Laurin porte le nom de celui que l'on considère comme le père de la Charte de la langue française. Ministre d'État au Développement culturel de 1976 à 1980, Camille Laurin a fait sanctionner la Charte le 26 août 1977.

Liens connexes

Information sur l'appel de candidatures www.francofete.qc.ca/candidatures/camille-laurin

Formulaire d'inscription au prix Camille-Laurin 2023 : www.francofete.qc.ca/candidatures/camille-laurin/formulaire

Facebook/OQLF.QC Instagram/OQLF.QC Twitter/OQLF

SOURCE Office québécois de la langue française

Communiqué envoyé le 17 janvier 2023 à 11:13 et diffusé par :