Maximus nomme M. Deron Clements au poste de vice-président du développement commercial pour le Canada





Maximus, employeur et fournisseur de services gouvernementaux de pointe dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui la nomination de M. Deron Clements au poste de responsable national du développement et de la croissance pour Maximus au Canada. Dans ses nouvelles fonctions, M. Clements sera responsable du développement commercial pour toutes les ventes à travers le pays.

« Notre organisation est heureuse d'accueillir Deron, qui contribuera à la croissance durable de l'entreprise d'un océan à l'autre », a déclaré Christian Gingras, directeur général de Maximus au Canada. « De par sa présence mondiale importante et son orientation locale distincte au Canada, Maximus est bien placé pour étendre sa portée et tirer parti de nouvelles occasions d'affaires dans tout le pays. Deron nous apporte toute l'expérience qu'il a acquise pendant plus de 20 ans à la tête de projets stratégiques et de la transformation des modèles de prestation de services dans le secteur public. »

Plus récemment, Clements a été vice-président du développement commercial pour Serco Canada depuis 2014. Pendant cette période, il a contribué à une croissance significative de l'activité et a obtenu la réattribution de nombreux contrats et de nouveaux débouchés.

« Je suis ravi de rejoindre une entreprise aussi innovante que Maximus et je me concentrerai sur la création de nouveaux marchés et de nouvelles idées pour les partenariats gouvernementaux », a déclaré M. Cements. « Je pense que mon parcours professionnel m'a conduit à cette occasion exceptionnelle, et j'ai hâte de travailler avec cette équipe pleine de talent. »

Avant de rejoindre Maximus, M. Clements a occupé le poste de vice-président du développement commercial chez Serco et KPMG, axé sur le secteur public de l'Ontario. Pendant sa carrière, il a travaillé avec de grands cabinets mondiaux de conseil en gestion chez KPMG auprès d'organisations spécialisées privées, tout en mettant toujours l'accent sur l'excellence du service à la clientèle.

À propos de Maximus

Partenaire stratégique de pointe des gouvernements du monde entier, Maximus contribue à améliorer la prestation des services publics dans un contexte complexe de défis technologiques, sanitaires, économiques, environnementaux et sociaux. Grâce à une très bonne compréhension de la prestation de services de programmes, à des idées précises qui permettent d'atteindre l'excellence opérationnelle et à une connaissance approfondie des besoins des personnes desservies, nos employés font progresser les missions essentielles de nos partenaires. Maximus offre une gestion innovante des processus d'affaires, des services de conseil percutants et des solutions technologiques qui permettent d'améliorer les résultats pour le public et d'augmenter les niveaux de productivité et d'efficacité des programmes parrainés par le gouvernement. Pour plus de renseignements : maximus.com.

