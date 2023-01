Québec accorde plus de 136 000 $ à la MRC de Beauce-Centre pour l'acquisition d'équipements de collecte des matières organiques résidentielles





QUÉBEC, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec soutient le projet d'acquisition d'équipements de collecte des matières organiques résidentielles de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Beauce-Centre à hauteur de 136 198 $.

C'est le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, qui en a fait l'annonce au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

Ce soutien financier permettra la distribution de 4 086 bacs de collecte de matières organiques dans quatre des dix municipalités de la MRC de Beauce-Centre, soit Beauceville, Saint-Joseph-des-Érables, Saint-Victor et Saint-Odilon-de-Cranbourne. C'est 4 722 résidences, représentant une population de 15 035 habitants, qui en profiteront.

La collecte sera mise en place en avril 2023 et les matières organiques seront acheminées au Centre régional de traitement de la matière organique (CRTMO) de Thetford Mines. On estime à 692 tonnes la quantité de résidus alimentaires et verts qui sera collectée annuellement.

Cette somme est accordée en vertu du deuxième volet du Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC), qui découle à la fois de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et de la Stratégie de valorisation de la matière organique. La réalisation de ce projet s'inscrit dans l'une des mesures du Plan pour une économie verte 2030, soit celle consistant à éviter les émissions de méthane issues de la gestion de la matière organique.

Citations :

« La matière organique que nous générons possède un potentiel extraordinaire de production d'énergie. Je suis très fier de constater que de nombreuses municipalités et entreprises participent désormais à ce grand projet de valorisation en utilisant le soutien mis à leur disposition par notre gouvernement. Félicitations à la MRC de Beauce-Centre pour son initiative, qui donne les moyens à ses citoyennes et citoyens de contribuer davantage à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'essor d'une économie verte, prospère et respectueuse des générations à venir. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je salue les efforts déployés par la MRC de Beauce-Centre pour sa participation au virage vert dans lequel le Québec est résolument investi. Grâce à cette initiative, mes concitoyens de Beauceville, Saint-Joseph-des-Érables, Saint-Victor et Saint-Odilon-de-Cranbourne pourront intégrer dans leur quotidien une gestion innovante des matières organiques qu'ils produisent. Je suis convaincu du succès de l'utilisation de ces nouveaux bacs au sein de notre communauté et j'encourage l'ensemble des municipalités de la région à emboîter le pas. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« La volonté du gouvernement est que chaque organisme municipal se dote d'un système de gestion des matières organiques d'ici 2025, et ce, par une majoration progressive des redevances pour l'enfouissement; c'est nécessaire pour mieux protéger notre environnement. Notre conseil des maires est ainsi allé de l'avant avec la collecte des matières organiques qui est non seulement bénéfique pour la planète, mais qui, à terme, nous permettra aussi d'économiser. Ce programme vient ainsi soutenir directement l'implantation du troisième bac. Nous apprécions cette collaboration du gouvernement pour notre région! »

Jonathan V. Bolduc, maire de Saint-Victor et préfet de la MRC de Beauce-Centre

Faits saillants :

À l'heure actuelle, les matières organiques constituent environ 55 % des 5,8 millions de tonnes de matières résiduelles éliminées chaque année au Québec. Le secteur des matières résiduelles représente aussi le cinquième émetteur de gaz à effet de serre en importance dans la province, avec l'émission d'environ 4,55 millions de tonnes en équivalent CO 2 par année.

par année. Afin de détourner de l'élimination la matière organique produite par la population québécoise, le gouvernement du Québec a lancé la Stratégie de valorisation de la matière organique (SVMO) en juillet 2020, dont l'objectif est de valoriser au moins 70 % de cette matière d'ici 2030. Une enveloppe de 1,2 G$ lui est accordée.

La SVMO permet notamment de bonifier le Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC) qui, avec un budget total de 554 M$, soutient financièrement le milieu municipal et le secteur privé dans l'installation d'infrastructures permettant de traiter la matière organique au moyen du compostage ou de la biométhanisation.

Depuis avril 2022, le PTMOBC est scindé en deux volets. Le volet 1 consiste en la mise en place ou en l'agrandissement d'installations de traitement de la matière organique (MO), alors que le volet 2, qui bénéficie d'une enveloppe de 12 M$, permet l'acquisition d'équipements de collecte de MO résidentielles par des demandeurs municipaux et autochtones.

Le 10 janvier 2023, le volet 1 du PTMOBC avait soutenu 27 projets de biométhanisation et de compostage avec une contribution de 362,7 M$. Pour ce qui est du volet 2, soit l'acquisition d'équipements de collecte résidentielle, 18 projets avaient été soutenus, représentant une contribution du Ministère de près de 3,5 M$.

Liens connexes :

Pour plus d'information sur le PTMOBC, visitez le site Web du Ministère.

Prenez aussi connaissance de la Stratégie de valorisation de la matière organique, de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (gouv.qc.ca) et du Plan pour une économie verte 2030.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Communiqué envoyé le 17 janvier 2023 à 11:00 et diffusé par :