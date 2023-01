La CARAS ajoute à la liste des artistes en prestation aux Prix JUNO 2023, en direct sur les ondes de la CBC





AP Dhillon, une collaboration spéciale de Banx & Ranx et des interprètes Preston Pablo et Rêve, de même que Tenille Townes en prestation lors de la 52e Soirée des Prix JUNO, retransmise en direct d'Edmonton



Les billets pour assister à la plus grande soirée de l'industrie musicale canadienne le 13 mars prochain sont en vente sur ticketmaster.ca/junos

TORONTO, le 17 janv. 2023 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) et la CBC ont dévoilé aujourd'hui une nouvelle liste d'artistes en prestation lors de la Soirée des Prix JUNO 2023, dont l'animation a été confiée pour une seconde année à la mégavedette hollywoodienne Simu Liu. Le phénomène mondial AP Dhillon, le duo d'auteurs-compositeurs-réalisateurs multiplatines Banx & Ranx accompagné du talentueux mélodiste Preston Pablo et de l'icône dance-pop Rêve, de même que la vedette country et lauréate d'un prix JUNO Tenille Townes en seront tous à leur première présence sur la scène des Prix JUNO. Ces prestations s'ajoutent au programme de la soirée, qui comprend déjà le groupe intronisé au Panthéon de la musique canadienne Nickelback et Tate McRae, qui a quatre nominations aux Prix JUNO à son actif.

Produite par Insight Productions (une filiale de Boat Rocker), la 52e Soirée des Prix JUNO sera diffusée à la télévision et en ligne partout au Canada depuis la scène du stade Rogers Place d'Edmonton (AB) dès 20 h HE/18 h HR sur CBC TV, CBC Gem, CBC Radio One, CBC Music, CBC Listen, en webdiffusion sur CBCMusic.ca/junos et sur les pages Facebook, YouTube et Twitter de CBC Music. Les billets pour la Soirée des Prix JUNO 2023 sont offerts à compter de 49,00 $ (taxes comprises, frais en sus) en ligne www.ticketmaster.ca/junos, par téléphone et en personne à la billetterie du stade Rogers Place.

Les noms des finalistes de cette année seront dévoilés lors de l'Annonce des finalistes de Prix JUNO 2023 présentée par Ontario Créatif à Toronto le mardi 31 janvier. Les amateurs de musique pourront suivre la conférence de presse en direct à l'adresse CBC.ca/music/junos dès 11 h HE pour être les premiers informés des mises en nomination.

Le communiqué de presse en entier.

