Lancement de Accor One Living, proposant des solutions hôtelières innovantes et un accompagnement aux projets mixtes

PARIS, 17 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Accor, un leader mondial de l'hôtellerie, annonce aujourd'hui la création de Accor One Living, une toute nouvelle structure dédiée à l'intégration de solutions hôtelières innovantes au sein des projets mixtes. Accor One Living accompagnera ainsi le développement et l'exploitation de résidences de marque associées à des hôtels et resorts sous gestion ou franchise Accor, en y intégrant des offres uniques qui ajouteront de la valeur à ces projets : espaces de co-working, séjours hôteliers longue durée, clubs privés... Les synergies entre ces produits complémentaires sont à même d'améliorer de manière significative les performances financières de ces projets, tout en proposant une expérience sans égal aux acquéreurs de résidences, aux clients hôteliers et aux habitants de la destination.

Accor One Living permet de renforcer le leadership de Accor dans la catégorie des résidences de marque. Actuellement, le groupe compte plus de 135 projets de ce type (en cours d'exploitation ou en développement), portés par 22 enseignes distinctes. Accor One Living prévoit d'ouvrir plus de 125 nouvelles résidences de marque au cours de ces prochaines années, dont les emblématiques The OWO Residences by Raffles à Londres, SO/ Uptown Dubai Residences et Raffles Residences Boston Back Bay.

« Accor innove à nouveau avec Accor One Living, en s'appuyant sur l'énorme succès rencontré dans les résidences de marque et les projets mixtes, catégorie dans laquelle le groupe est l'un des leaders mondiaux. Cette dynamique est soutenue par le portefeuille de marques aussi diverses que séduisantes de Accor, par son engagement à assurer la réussite de ses partenaires et par plus de deux décennies d'expérience, au cours desquelles nous avons été les premiers à créer des résidences de marque aussi attractives », déclare Jeff Tisdall, Directeur du développement, Accor One Living. « Accor One Living offrira une valeur inégalée à nos partenaires investisseurs, car nous construisons des lieux extraordinaires où vivre, travailler et se détendre, pour une nouvelle génération de propriétaires, de clients et de globe-trotters. »

Au cours des cinq dernières années, Accor s'est imposé comme le numéro deux mondial sur cette catégorie, qui est un important créateur de valeur pour le groupe, les résidences de marque et les projets mixtes faisant partie des segments de l'industrie hôtelière connaissant la plus forte croissance. Selon Savills International Development Consultancy, le secteur des résidences de marque a en effet bondi de 150 % sur la dernière décennie, avec plus de 640 projets et 100 000 nouvelles unités à travers le monde.

« Accor One Living nous permettra de resserrer les liens déjà étroits que nous entretenons avec les acquéreurs, inspirateurs des projets résidentiels que nous développons à leur intention », ajoute Jeff Tisdall. « Nos résidences constituent des cadres de vie parfaitement équilibrés : intimité et exclusivité d'une part, et d'autre part accès privilégié aux services et équipements d'enseignes appréciées des acquéreurs. L'importance que nous accordons à leur satisfaction et à leur fidélité se reflète dans l'éventail d'avantages pensé à leur intention, le meilleur du secteur : ils sont en effet accueillis en VIP lors de tous leurs séjours dans les établissements Accor du monde entier. »

L'un des principaux facteurs de différenciation de Accor One Living réside dans sa capacité à fournir des solutions de bout en bout aux partenaires hôteliers et investisseurs immobiliers, en leur garantissant un accompagnement complet, clé en main, tout au long du cycle de vie de chaque projet. Dès la phase de planification, Accor One Living collabore étroitement avec ses partenaires pour s'assurer que la conception du projet, ainsi que les services et les avantages associés, sont adaptés aux besoins des acquéreurs ciblés. Durant la phase de vente, l'équipe Accor aide les partenaires à communiquer autour de l'art de vivre et des expériences incarnées par ses marques, de même que sur les services et les privilèges dont bénéficient les acquéreurs de résidences. Enfin, lors de la phase d'exploitation, Accor One Living prolonge son accompagnement, en améliorant la rentabilité des hôtels pour les partenaires investisseurs et en permettant aux acquéreurs de profiter d'un cadre résidentiel incomparable.

L'équipe de Accor One Living se compose de spécialistes talentueux, réunissant à eux tous des décennies d'expérience dans les résidences de marque et les offres mixtes associées. Ces spécialistes sont présents dans les différentes régions du monde afin de garantir aux partenaires promoteurs l'accès aux expertises dont ces derniers ont besoin sur les marchés où ils mettent en oeuvre leurs projets mixtes, résidences de marque hors hôtel ou autres offres uniques (espaces de co-working, clubs privés, hôtels longs séjours).

Les investisseurs et promoteurs immobiliers font depuis longtemps le choix de s'associer à Accor pour la capacité d'augmentation des revenus qu'offrent les puissantes plateformes de vente, de distribution et de fidélisation déployées par le Groupe ; ils savent également que Accor détient, au sein de son portefeuille, la marque la mieux adaptée à leur projet, au profil de leurs clients ou acquéreurs, et au caractère de la destination. Par ailleurs, Accor One Living accompagne ses partenaires promoteurs résidentiels en mettant à leur disposition un site internet dédié : les futurs acquéreurs ont ainsi la possibilité d'explorer l'intégralité du portefeuille de résidences Accor à travers le monde et d'échanger directement avec les équipes de vente de chaque projet. Un second site internet est à la disposition des propriétaires de résidences et des investisseurs, leur permettant de mettre en location leurs résidences privées et de proposer des séjours hôteliers de longue durée. Le site apartmentsandvillas.accor.com témoigne de la manière dont Accor One Living adapte ses solutions de distribution pour répondre aux besoins en matière de location privée, tout en permettant aux clients de se sentir chez eux partout dans le monde.

Accor est un leader mondial de l'hôtellerie, présent dans 110 pays, avec plus de 5 300 hôtels et 10 000 restaurants et bars. Le groupe déploie un écosystème hôtelier intégré parmi les plus diversifiés du secteur, associant notamment plus de 40 enseignes de luxe et haut de gamme, des offres milieu de gamme et économiques, des lieux de spectacle et de divertissement, des clubs, des restaurants et des bars, des résidences privées, des hébergements partagés, des services de conciergerie et des espaces de co-working. La position inégalée de Accor dans l'hôtellerie de luxe, l'une des catégories qui connaît la croissance la plus rapide du secteur, est portée par Ennismore, une joint-venture dont Accor détient une participation majoritaire. Ennismore est un groupe d'hôtellerie créative réunissant un portefeuille international de marques, imaginées par des entrepreneurs visionnaires, porteurs de sens et passionnés. Accor dispose d'un portefeuille de marques incomparables, animé par plus de 230 000 collaborateurs à travers le monde. Les membres bénéficient du programme de fidélité complet du groupe, ALL - Accor Live Limitless ? le compagnon lifestyle du quotidien, qui donne accès à un large éventail de bénéfices, de services et d'expériences. Au travers de ses engagements mondiaux en matière de développement durable (tels que la neutralité carbone d'ici 2050, la suppression globale des plastiques à usage unique de l'expérience client dans les hôtels, etc.) Accor Solidarity, RiiSE et ALL Heartist Fund initiatives, le Groupe s'attache à agir concrètement en matière d'éthique et d'intégrité professionnelle, de tourisme responsable, de développement durable, d'engagement solidaire, de diversité et d'inclusion. Fondée en 1967, Accor SA, dont le siège social est situé en France, est une société cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (code : ACCYY). Pour plus d'informations, rendez-vous sur group.accor.com, ou suivez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTok.

