L'Arrondissement du Sud-Ouest lance un appel aux idées à l'occasion de son premier budget participatif





MONTRÉAL, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest est fier d'annoncer le lancement de son premier budget participatif sous le signe de la transition écologique et sociale. Du 23 janvier au 19 février 2023, le maire de l'arrondissement et vice-président du comité exécutif à la Ville de Montréal, M. Benoit Dorais, invite la communauté à proposer des idées de projet qui visent l'amélioration de leur milieu et de leur qualité de vie. Les idées pourront être déposées en ligne sur realisonsmtl.ca/bpsudouest2023.

Cet exercice de budget participatif fait partie des actions inscrites dans le Plan d'action local en transition écologique (PALTÉ) du Sud-Ouest par lequel l'Arrondissement confirme son ambition d'accélérer ses efforts en matière de réduction des émissions des gaz à effet de serre (GES) et d'adapter le territoire face aux perturbations climatiques.

Citation

« Grâce à ce premier budget participatif d'un montant de 200 000 $, la population est invitée à contribuer à façonner un milieu de vie qui lui ressemble. Cet exercice a été mis sur pied afin de permettre aux résident.e.s de déterminer les meilleurs projets pour améliorer leur qualité de vie et rendre le territoire plus vert, résilient et inclusif. L'apport de la collectivité est essentiel à la réussite de notre transition vers un modèle économique et social plus respectueux de notre environnement. »

Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal

FAITS SAILLANTS

Les idées proposées doivent répondre à l'un ou plusieurs des quatre défis de la transition écologique et sociale de l'Arrondissement, soit se nourrir, cohabiter, se déplacer et consommer.

L'Arrondissement consacre 200 000 $ à ce premier budget participatif.

Il s'agit de la première étape d'un processus de participation citoyenne qui invite la population à façonner un milieu de vie à leur image tout en prenant en compte les besoins des générations futures.

La communauté sera invitée à sélectionner ses projets coups de coeur en été 2023.

Les projets retenus seront réalisés par l'Arrondissement du Sud-Ouest sur le domaine public ou une propriété municipale d'ici la fin de l'année 2025.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest

Communiqué envoyé le 17 janvier 2023 à 10:17 et diffusé par :