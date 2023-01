SearchBlox reconnue par le quadrant magique (MC) de Gartner (MD) pour les moteurs Insight 2022





RICHMOND, Virginie, 17 janvier 2023 /CNW/ -- SearchBlox Software, Inc., une entreprise qui construit des moteurs de recherche d'entreprise intuitifs et intelligents fondés sur la technologie libre, est fière d'être reconnue dans le quadrant magiqueMC de GartnerMD 2022 pour les moteurs Insight . SearchBlox est reconnue pour sa capacité d'exécution et l'exhaustivité de sa vision.

Nos outils de recherche alimentés par l'IA améliorent l'expérience des employés (EX) et l'expérience client (CX), en particulier pour les organisations des gouvernements , des services financiers , de la technologie et des soins de santé en Amérique du Nord.

« Nous sommes ravis de nous joindre au quadrant magiqueMC de GartnerMD 2022 pour les moteurs Insight, a déclaré Timo Selvaraj, chef de produit, SearchBlox. Nous considérons qu'il s'agit d'une reconnaissance de nos efforts incessants pour déverrouiller de précieuses données organisationnelles tout en améliorant l'expérience de l'utilisateur final. Notre gamme d'outils SearchAI , comme SmartSuggest MC et FAQ intelligentes MC, offre une fonctionnalité robuste et une expérience utilisateur intuitive qui répond aux exigences du marché d'aujourd'hui ».

« Au fur et à mesure que les sources de données se multiplient, l'accès à des renseignements utiles devient plus compliqué, a ajouté John Lewis, chef des connaissances, SearchBlox. C'est pourquoi notre stratégie est axée sur l' utilisation de l'IA , afin d'améliorer automatiquement le contenu. La recherche d'entreprise moderne doit aller au-delà de l'appariement des requêtes. Les utilisateurs finaux ont besoin de contexte et d'orientation pour prendre des décisions. C'est ce qu'offrent nos produits ».

Pour en savoir plus sur SearchBlox, SearchAI ou le quadrant magiqueMC de GartnerMD 2022 pour les moteurs Insight , visitez SearchBlox.com .

Avertissement de Gartner

Gartner ne fait la promotion d'aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir seulement les fournisseurs ayant les cotes les plus élevées ou ayant reçu d'autres marques de reconnaissance. Les publications de recherche de Gartner constituent les opinions des membres de l'organisme de recherche et ne doivent pas être considérées comme des faits. Gartner nie l'existence de toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette étude, notamment toute garantie quant à la qualité marchande ou à la conformité à des fins particulières.

Gartner et le quadrant magique sont des marques de commerce déposées de Gartner, inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'échelle internationale et sont utilisées aux présentes avec autorisation. Tous droits réservés.

À propos de SearchBlox

SearchBlox crée des moteurs intuitifs et intelligents d'entreprise fondés sur des technologies libres, simplifiant ainsi la recherche d'entreprises complexes. Les clients de SearchBlox comprennent des chefs de file nord-américains des services financiers, de la technologie, des soins de santé et du gouvernement. SearchBlox est le développeur de SearchAI, une série d'outils qui améliorent automatiquement la pertinence des données et offrent une expérience utilisateur personnalisée.

Source : Gartner Magic Quadrant for Insight Engines, Stephen Emmott, Anthony Mullen, David Pidsley, Tim Nelms | 15 décembre 2022

