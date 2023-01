Médias communautaires - Québec accorde plus de 6,1 M$ à 155 médias communautaires





QUÉBEC, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, annoncent un soutien financier total de 6 141 600 $ à 155 médias communautaires pour l'année financière 2022-2023. Cet appui contribuera à aider les médias communautaires à poursuivre leurs actions pour offrir à la population une information locale et régionale de qualité.

La somme de 5 573 600 $ provient du programme Aide au fonctionnement pour les médias communautaires, qui vise à appuyer les médias imprimés, radios, télévisions et médias communautaires en ligne dans la poursuite de leur mission et la réalisation de leur plan d'action. La somme additionnelle de 568 000 $, quant à elle, provient du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027, qui vise principalement à assurer une plus grande reconnaissance et un meilleur soutien de l'action communautaire.

Citations

«?En appuyant les médias communautaires, le gouvernement du Québec reconnaît leur rôle essentiel qui est d'informer la population. Grâce à ce soutien, l'offre d'information locale et régionale présentée aux Québécoises et Québécois continuera d'être diversifiée et adaptée à leur réalité régionale. Les médias pourront par ailleurs poursuivre leurs actions pour stimuler la participation citoyenne et le développement local et régional.?»

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Notre gouvernement est résolument engagé dans le soutien financier aux acteurs communautaires qui sont au coeur de la vitalité de nos collectivités. À ce titre, les médias communautaires occupent un rôle de premier plan en diffusant des contenus de qualité à l'échelle locale et régionale. Avec ces investissements importants, les médias de proximité peuvent poursuivre leur contribution au sentiment d'appartenance qu'ont les Québécoises et Québécois envers leur communauté. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Fait saillant

En 2021-2022, 153 médias communautaires ont reçu un appui total de 9 508 358 $. Cette somme comprenait :

5?309?478 $ provenant du programme Aide au fonctionnement pour les médias communautaires du ministère de la Culture et des Communications;

1?308?880 $, du Plan de relance économique du milieu culturel du même Ministère;

2?890?000 $ accordés aux organismes communautaires comme aide financière ponctuelle en raison de la crise sanitaire.



