B. Braun s'associe à Cognite pour mettre en oeuvre sa transformation par les données





Cognite, le leader mondial des logiciels industriels, a annoncé aujourd'hui que B. Braun, une société de technologie médicale de premier plan, avait opté pour Cognite Data Fusion® comme solution de gestion de données de production. L'association de la plateforme de DataOps industriel de Cognite et de ses connaissances dans le domaine de la fabrication permet à B. Braun de tirer profit des jumeaux numériques et des applications basées sur l'IA pour atteindre l'excellence opérationnelle en matière de production, de maintenance et de durabilité.

La solution de gestion des données de production garantit un flux de DevOps entièrement numérique donnant la possibilité de mettre au point, déployer et disposer en permanence d'une gamme d'applications d'entreprise. Cognite Data Fusion® intègre et contextualise l'ensemble des données opérationnelles issues du développement, de l'ingénierie et de la fabrication des produits, mais aussi de la gestion de la qualité, de la maintenance, et de tout ce qui est lié à l'EHS et aux systèmes d'entreprise pour former une couche de données contextualisées qui élargissent et se conforment aux normes industrielles de modélisation des données et permettent la nécessaire évolution des modèles de données au fil du temps. La solution de gestion des données de production offre des informations fiables, complètes et aisément accessibles à la fois aux développeurs et aux experts domaine, ce qui constituera le socle d'une transformation par les données à grande échelle.

Abram Ziegelaar, vice-président des technologies opérationnelles chez B. Braun Medical Industries Malaisie, met en évidence les trois principaux vecteurs de valeur de la solution :

« Premièrement, notre ensemble très varié de travailleurs de première ligne et d'experts domaine peuvent collaborer autour d'un groupe commun de données observationnelles fiables et en temps réel, émanant de différentes sources et d'applications intégrées et standardisées. Ils obtiennent ainsi les informations dont ils ont besoin, dans le contexte commercial adéquat, afin de pouvoir réagir rapidement, ce qui permet de gagner considérablement en efficacité et de réduire le nombre d'erreurs causées par des processus incohérents et des informations inaccessibles ou de mauvaise qualité. »

« Deuxièmement, nos collaborateurs de première ligne savent souvent d'instinct ce qui doit être fait pour améliorer les performances, mais les outils nécessaires à la confirmation de leurs intuitions leur font défaut. L'accès contrôlé à un univers foisonnant d'informations bien organisées transforme nos collaborateurs de première ligne en "citoyens scientifiques des données" propriétaires de leurs rapports et analyses et capables de prendre de meilleures décisions et de prouver la viabilité des possibilités d'amélioration grâce à des données tangibles. Après la mise en oeuvre, nous mesurons les effets réels de ces optimisations. Tout se déroulant sur une plateforme mondiale et de nombreux sites, nous sommes en mesure de diffuser rapidement ces connaissances et d'accroître les bénéfices. L'"amélioration continue" prend ici véritablement tout son sens. »

« Troisièmement, on ne peut connaître ce qu'on ignore. L'atout unique de la contextualisation des données basée sur l'IA de Cognite Data Fusion est de nous donner les moyens et l'"intelligence" pour répondre à des questions très complexes et visibiliser les nouveaux domaines à explorer. »

« Au nom de Cognite, je peux vous affirmer que nous sommes fiers de nous associer à B. Braun pour mener à bien sa transformation en organisation "data-first" basée sur de solides données opérationnelles. Cognite Data Fusion®, qui propose un accès simple à des données industrielles complexes, permettra d'accélérer les délais de rentabilisation de la solution de gestion des données de production et habilitera B. Braun à élaborer et développer des solutions commerciales très appréciables », a déclaré Petteri Vainikka, directeur du marketing de Cognite.

Dans le cadre de ce partenariat, Cognite collaborera avec B. Braun pour faire adopter ses outils d'assistance internes par la communauté d'utilisateurs de Cognite, Cognite Hub, dans le but d'offrir un soutien sans faille à l'organisation de B. Braun. Pour en savoir plus sur Cognite Data Fusion, rendez-vous sur cognite.com/en/product/cognite_data_fusion_industrial_dataops_platform

À propos de B. Braun

Société mondiale de technologie médicale de premier plan, B. Braun protège et renforce la santé des êtres humains dans le monde entier. Depuis plus de 180 ans, l'entreprise familiale oeuvre à l'accélération des avancées en matière de soins de santé, dans un esprit visionnaire et moyennant des contributions vectrices de grands changements. C'est sur cette puissance novatrice que continue de reposer la réussite actuelle de B. Braun, l'objectif étant toujours d'améliorer les résultats cliniques et d'optimiser les coûts des soins et les bénéfices qu'en retirent les patients.

À l'échelle mondiale, plus de 66 000 collaborateurs mettent en pratique le slogan « Sharing Expertise » et font de B. Braun un véritable partenaire qui met au point des solutions intelligentes et fixe de nouvelles normes. En établissant des liens entre produits, services et activité de conseil, l'entreprise optimise les filières de traitement et soutient le personnel médical. B. Braun agit ainsi toujours dans le souci des générations futures. Voilà pourquoi la responsabilité d'une croissance durable est intégrée à tous les processus d'entreprise. En 2021, les ventes du groupe B. Braun ont atteint 7,9 milliards EUR. Rendez-vous sur www.bbraun.com.

À propos de Cognite

Cognite est une entreprise SaaS industrielle mondiale qui a été créée avec une vision claire : donner rapidement aux sociétés industrielles les moyens de disposer de données ouvertes, fiables, contextualisées et accessibles afin de contribuer à la transformation numérique complète des industries à forte concentration d'actifs du monde entier. Notre plateforme fondatrice de DataOps industriel, Cognite Data Fusion®, permet aux utilisateurs de données des secteurs industriels de collaborer rapidement et en toute sécurité pour développer, opérationnaliser et adapter des applications et des solutions d'IA industrielle afin d'assurer à la fois la rentabilité et la durabilité. Rendez-vous sur notre site www.cognite.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

