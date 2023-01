RECORD POUR LA FONDATION DES JEUNES DE LA DPJ





Faire plus pour les jeunes de la DPJ

MONTRÉAL, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/ -La campagne de fin d'année de la Fondation des jeunes de la DPJ s'est conclue sur un montant record de 907 000 $! Alors que l'inflation est sur toutes les lèvres, les Québécois.e.s se sont montrés particulièrement généreux pour apporter une aide concrète aux jeunes de la DPJ. En plus de leur avoir offert un Noël magique, cet élan de générosité permettra de répondre à des besoins criants qui sont adressés à la Fondation durant toute l'année.

UN RECORD FINANCIER ET DES MILLIERS DE CADEAUX

Cette mobilisation sans précédent pour les jeunes de la DPJ est assurément en tête de liste des nouvelles qui font du bien en ce début d'année!

Grâce à la générosité d'individus, d'entreprises, de fondations et d'élus désireux d'apporter un soutien aux jeunes les plus vulnérables de notre société, la Fondation a amassé un montant record de 907 000 $. À cela s'ajoute plusieurs milliers de cadeaux et de vêtements chauds qui ont été distribués durant la période des Fêtes, totalisant une valeur de plus de 250 000 $.

UNE AUGMENTATION DE 700 %

Si l'heure est aux bilans faisant état des données pré et postpandémie, la Fondation des jeunes de la DPJ a réussi à accroître de façon significative l'aide qu'elle apporte aux enfants et aux adolescents en besoin de protection, grâce à une croissance fulgurante de la mobilisation de la population.

En effet, en comparant la campagne de Noël de 2022 avec celle pré-pandémique de 2019, on constate qu'un bond gigantesque de 700 % d'augmentation des dons a été effectué, permettant d'apporter une aide nécessaire à Noël, mais également durant toute l'année.

LA FONDATION : VECTEUR DE CHANGEMENT

« La Fondation est un vecteur de changement pour les jeunes de la DPJ : c'est le constat qu'ont fait les donateurs au cours des trois dernières années », explique Fabienne Audette, directrice générale de la Fondation des jeunes de la DPJ. « Ce résultat record exprime clairement l'appui et l'enthousiasme des donateurs face à notre organisme. Tout au long de l'année, nous leur partageons des actions concrètes qui sont réalisées grâce à leurs dons. Ainsi, une confiance importante s'est établie avec nos donateurs, qu'ils soient avec nous depuis plusieurs années ou qu'ils aient nouvellement joint notre grande communauté. »

Rappelons qu'à l'automne dernier, la Fondation a annoncé avoir pu apporter une aide à 1 jeune de la DPJ sur 4 au Québec, dans sa transition à la vie adulte. Elle a également distribué deux fois plus d'aide pour contrer l'insécurité alimentaire. Et la Fondation compte poursuivre sur cette lancée afin de soutenir encore plus de jeunes.

La Fondation des jeunes de la DPJ tient à remercier du fond du coeur tous les donateurs, partenaires et bénévoles qui ont contribué au succès de cette campagne de Noël et qui ont participé à l'importante collecte de cadeaux. Un merci particulier à notre porte-parole, Anaïs Favron, notre marraine, Nancy Audet ainsi qu'aux partenaires de cette campagne : BMR, Evovest et les Cinémas Guzzo.

Pour plus d'information, visitez le FONDATIONJEUNESDPJ.CA

Une aide à Montréal et ailleurs au Québec

Depuis 1998, la Fondation soutient les jeunes de la DPJ en offrant une aide qui vient compléter celle de l'État et qui permet de répondre rapidement à des besoins précis et personnalisés. Dans un désir d'accroître l'impact de ses actions et pour répondre aux besoins criants toujours plus nombreux, la Fondation a élargi sa mission afin d'apporter une aide aux jeunes pris en charge par la DPJ, ailleurs au Québec. Ayant pour port d'attache Montréal, la Fondation continue d'appuyer les jeunes de la métropole, tout en renouvelant à chaque année un appui aux initiatives régionales.

