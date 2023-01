La conférence virtuelle pour les entrepreneuses du Canada, Une coche plus haut, est de retour en 2023





La plus grande conférence virtuelle au Canada est de retour et s'adresse à toutes les créatrices d'entreprise. Organisée par la SADC de Northumberland et présentée en partenariat avec l'initiative Femmes de la Banque ScotiaMD et Exportation et développement Canada, la conférence Une coche plus haut Canada est le plus grand événement virtuel du pays, qui est consacré aux entrepreneuses et au soutien de leur développement entrepreneurial.

La conférence virtuelle gratuite, Une coche plus haut 2023, se tiendra le 2 mars 2023. Elle proposera des discours-programmes, des tables rondes, des ateliers, des laboratoires d'apprentissage, des clavardoirs, des outils de réseautage vidéo et des ressources de soutien. Cet événement phare donnera le coup d'envoi au mois international de la femme. Cette année, on mettra à l'essai des rassemblements de visionnement en direct d'un océan à l'autre. Les participantes auront ainsi la possibilité de communiquer en personne avec les entrepreneuses de leur communauté en regardant la diffusion ensemble.

« Les femmes ont un impact sur l'économie canadienne et la conférence Une coche plus haut 2023 offrira, une fois de plus, un espace inclusif et accueillant aux entrepreneuses et aux expertes de l'industrie où elles pourront se rassembler, apprendre et tisser des liens les unes avec les autres », a souligné Wendy Curtis, directrice générale de la SADC de Northumberland. « Cette année, avec le soutien de nos partenaires de croissance, nous avons le plaisir d'étendre notre portée hors ligne grâce à des rassemblements de visionnement en direct qui offriront aux participantes des occasions d'élargir leurs réseaux. »

Cette année, le thème de la conférence est : Croître et prospérer; autrement dit, aider les entrepreneuses à franchir les étapes critiques de leur parcours entrepreneurial, en se concentrant sur les décisions stratégiques clés qui leur permettront de faire évoluer leur entreprise et de la faire croître. Parmi les conférencières invitées, citons Mme Michele Romanow, cofondatrice et directrice générale de Clearco, Mme Bobbie Racette, fondatrice et directrice générale de Virtual Gurus, Mme Patrice Mousseau, fondatrice et directrice générale de Satya Organic Skin Care, Mme Catherine Choi, fondatrice de SoYoung Inc et Mme Amber Mac, présidente de Amber Mac Media Inc.

Il y aura de nouveau un programme autochtone, destiné à mettre en valeur et à partager le vécu des entrepreneuses autochtones, avec la participation de Mme Michaelee Lazore, fondatrice de Sequoia, de Mme Natalie Dusome, fondatrice et créatrice de mode de Poppy and Peonies et de Mme Kahentawaks Tiewishaw, directrice artistique de Revital Software.

« Les entrepreneuses ont beaucoup à apporter au Canada. Voilà pourquoi nous avons créé le Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Jusqu'à présent, près de 17 000 femmes du Sud de l'Ontario en ont bénéficié, dont plus de 500 entrepreneuses autochtones. Le fonds contribuera à stimuler une croissance économique inclusive et novatrice dans tout le Sud de l'Ontario », a déclaré l'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario.

La conférence Une coche plus haut est soutenue par le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de (FedDev Ontario), l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario), dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE). La conférence est accompagnée de sous-titres en français et en anglais. Elle s'ouvrira par un accueil traditionnel de l'aînée Claudette Commanda, une Algonquine Anishinabe de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg.

Consultez le site www.strikeup.ca/fr pour obtenir tous les détails sur la conférence et vous inscrire gratuitement.

À propos d'Une coche plus haut

Une coche plus haut Canada est la conférence virtuelle phare du Canada. Elle rassemble des entrepreneuses et l'écosystème de l'entrepreneuriat féminin dans une vision commune d'une croissance économique inclusive et équitable grâce à l'entrepreneuriat. Fondée par la SADC de Northumberland et présentée en partenariat avec l'initiative Femmes de la Banque ScotiaMD et Exportation et développement Canada, la conférence Une coche plus haut 2023 est le miroir de la diversité et des ambitions des femmes en entrepreneuriat au Canada. Son programme accessible est axé sur la croissance, le financement, le réseautage, l'adoption du numérique et les débouchés mondiaux. Pour en savoir plus sur la mission, la vision et la communauté d'Une coche plus haut, consultez le site strikeup.ca/fr.

À propos de FedDev Ontario

Depuis 13 ans, le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de FedDev Ontario, s'efforce de faire progresser et de diversifier l'économie du Sud de l'Ontario en offrant des possibilités de financement et des services aux entreprises qui soutiennent l'innovation, la croissance et la création d'emplois dans la région la plus peuplée du Canada. L'agence a obtenu des résultats impressionnants, comme en témoignent les entreprises du Sud de l'Ontario qui produisent des technologies novatrices, améliorent leur productivité, augmentent leurs revenus, créent des emplois et contribuent à l'avancement économique des collectivités de la région. Apprenez-en davantage sur les répercussions de l'agence dans le Sud de l'Ontario en explorant nos projets majeurs, notre page sur L'actualité économique du Sud de l'Ontario, et nos sites sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn.

Communiqué envoyé le 17 janvier 2023 à 09:45 et diffusé par :