Le Fonds diversité Bell Cause pour la cause annonce 11 nouveaux bénéficiaires d'un don

Une somme de 1,1 million de dollars sera versée sous forme de dons à des programmes de santé mentale qui soutiennent des communautés noires, autochtones et de couleur partout au pays

Le Fonds diversité a remis 4,45 millions de dollars en dons depuis son lancement en 2020

MONTRÉAL, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Bell Cause pour la cause a annoncé aujourd'hui l'octroi de nouveaux dons totalisant une somme de 1,1 million de dollars versés par le Fonds diversité Bell Cause pour la cause à 11 nouveaux organismes qui contribuent à créer des changements positifs pour les membres des communautés noires, autochtones et de couleur au Canada.

Le Fonds diversité Bell Cause pour la cause accorde des dons aux organismes qui luttent contre la stigmatisation liée à la maladie mentale et qui améliorent l'accès à du soutien en matière de santé mentale et de bien-être culturellement adapté pour les communautés noires, autochtones et de couleur. Depuis son lancement en 2020, 39 organismes d'un océan à l'autre ont reçu des dons.

11 nouveaux organismes d'un bout à l'autre du pays qui offrent des services de santé mentale à un large éventail de personnes issues de communautés de la diversité ont été sélectionnés et recevront un don du Fonds diversité.

« Nous sommes enchantés d'annoncer les plus récents bénéficiaires du Fonds diversité Bell Cause pour la cause. Ces organismes offrent du soutien et des services de santé mentale essentiels à de nombreuses communautés issues de la diversité au Canada. Les dons aident ces organismes à poser des gestes concrets en vue de créer des changements positifs pour les personnes aux prises avec des troubles de santé mentale. Félicitations à ces 11 nouveaux organismes remarquables! »

- Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause

Voici la liste de ces organismes :

« Le soutien financier de Bell Cause pour la cause renforcera la variété de programmes de soins de santé et de services de santé mentale culturellement adaptés pour les aînés de la Mount Carmel Clinic à Winnipeg et dirigés par ces derniers. Ce don généreux apportera du soutien indispensable pour renforcer l'engagement et les liens au sein de la communauté grâce aux façons d'être et de faire ainsi qu'aux savoirs autochtones. En offrant aux Autochtones des services de santé uniques axés sur la culture et adaptés à leur histoire, leurs expériences et leurs besoins présents et passés, nous sommes en mesure de proposer des soins sûrs, bienveillants et holistiques dans la communauté. Nous sommes profondément reconnaissants de ce soutien et nous nous réjouissons de poursuivre notre travail ensemble. »

- Debra Diubaldo, gardienne du savoir et tante de la communauté, et Bobbette Shoffner, directrice générale de la clinique Mount Carmel

« Nous sommes heureux de recevoir un don du Fonds diversité Bell Cause pour la cause qui sera utilisé pour notre programme de conseils pour les réfugiés et les nouveaux arrivants des pays arabes. Ce montant offrira un accès à du soutien et à des services de santé mentale (p. ex., des séances de consultation sans rendez-vous, des consultations de groupe, des groupes de soutien et des interventions en cas de crise) aux réfugiés et aux immigrants en provenance du Moyen-Orient ou de pays nord-africains. Grâce à ce don, notre programme sera en mesure de réduire le nombre d'obstacles pour accéder à des services de santé mentale pour les réfugiés et nouveaux arrivants des pays arabes. »

- Ayoub Cherkaoui, directeur général du Centre canadien pour les victimes des conflits armés

« Au départ, l'organisme Foxe Basin Kivalliq North Sapujiyiit/Guardians of the Sea Society était une initiative indépendante visant à protéger la terre, les eaux et les gens de Chesterfield Inlet, Coral Harbour et Naujaat, au Nunavut. Mais, notre mission a évolué pour inclure la santé mentale comme composante principale de notre travail en raison du lien spécial que les peuples inuits ont avec la terre. Le soutien de Bell Cause pour la cause permettra à la Sapujiyiit Society d'intégrer les services de santé mentale à une approche axée sur le territoire grâce à des ateliers et à des systèmes de soutien conçus pour répondre aux enjeux uniques de santé mentale auxquels font face les Inuits du Nunavut. »

- Sarah Newell, directrice générale et chercheuse principale, Sapujiyiit Society

« L'initiative Ionkwahronkha'onhátie' soutient les personnes apprenant la langue Kanien'kéha (Mohawk) de façon indépendante depuis 2019. Nous sommes reconnaissants de recevoir un financement de Bell Cause pour la cause qui nous permettra de mieux soutenir la santé mentale, le bien-être et les forces de la communauté d'apprentissage de la langue Kanien'kéha et de notre organisme. Nous sommes d'avis que la santé mentale, la guérison et le bien-être sont des composantes essentielles de l'apprentissage des langues et nous sommes très heureux d'avoir l'occasion d'investir dans ces composantes. »

- Shea Sky, Co-fondatrice et co-directrice, Ionkwahronkha'onhátie'

« Le Centre de réfugiés vient en aide chaque année à des milliers de réfugiés et de nouveaux arrivants à Montréal, en élaborant et en offrant des programmes novateurs et culturellement adaptés pour aider notre communauté et lui redonner son pouvoir d'agir. Le soutien de Bell Cause pour la cause permettra au Centre de réfugiés de catalyser et d'améliorer ses efforts en se concentrant sur la réduction de la stigmatisation de la santé mentale dans les communautés noires, autochtones et de couleur et en orientant les nouveaux arrivants et les réfugiés vers des ressources culturellement adaptées. En améliorant notre capacité à fournir du soutien au bien-être adapté aux traumatismes, nous visons à renforcer la santé mentale et le bien-être des nouveaux arrivants alors qu'ils s'installent dans un nouveau milieu, ce qui a été particulièrement difficile avant et après la crise de la COVID-19. »

- Abdulla Daoud, directeur général, Le Centre de réfugiés

« Chez VIBE Arts, nous sommes ravis d'être bénéficiaire d'un don du Fonds diversité Bell Cause pour la cause qui nous aidera à soutenir Boreal Creates Arts, notre programme communautaire de santé mentale et d'engagement. Ce don nous permettra de collaborer avec des organismes communautaires du nord de l'Ontario. Ensemble, nous pourrons offrir des programmes d'arts culturellement adaptés afin d'établir un lien de confiance avec les membres de la communauté et de favoriser l'accès aux services de soutien en matière de santé mentale et de bien-être d'une manière accueillante, peu contraignante et significative. »

- Katie Hutchinson, directrice générale, VIBE Arts

« Le Woodstock First Nation Health Centre est heureux de recevoir un don du Fonds diversité Bell Cause pour la cause qui l'aidera à fonder un programme de sensibilisation pour les jeunes autochtones. Ce programme outillera les jeunes de notre communauté et favorisera l'équité en santé afin de mieux répondre aux priorités de santé des personnes autochtones. Ce soutien financier de Bell Cause pour la cause nous permettra d'aider les jeunes à établir un lien avec leur culture et leur communauté, et améliorera l'accès aux services de santé mentale et de bien-être culturellement adaptés. Il y a encore beaucoup de travail à accomplir ensemble et en partenariat avec Bell Cause pour la cause, mais nous franchissons les premiers pas pour contribuer à créer des changements positifs. »

- Amanda McIntosh, directrice, santé, centre de santé de la Première Nation de Woodstock

Quelques faits

Une somme de 1,1 million de dollars a été versée en nouveaux dons

Les dons totalisent 4,45 millions de dollars depuis 2020

Il y a 39 bénéficiaires du Fonds diversité

Pour en savoir plus sur les bénéficiaires du Fonds diversité Bell Cause pour la cause, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

La Journée Bell Cause pour la cause aura lieu le 25 janvier

Le 25 janvier et chaque jour de l'année, nous encourageons tous les Canadiens à prendre des mesures significatives pour créer des changements positifs pour la santé mentale. Tout le monde peut contribuer, que ce soit à la maison, à l'école, au travail et dans la communauté. Voici certains gestes que nous pouvons tous poser :

C hoisissez et soutenez un organisme en santé mentale

hoisissez et soutenez un organisme en santé mentale H issez la lutte contre la stigmatisation vers de nouveaux sommets en engageant la conversation

issez la lutte contre la stigmatisation vers de nouveaux sommets en engageant la conversation A pprenez-en plus sur ce que fait votre école, votre employeur ou votre collectivité pour changer les choses en santé mentale

pprenez-en plus sur ce que fait votre école, votre employeur ou votre collectivité pour changer les choses en santé mentale N ourrissez votre bien-être et appliquez des stratégies favorisant une santé mentale positive

ourrissez votre bien-être et appliquez des stratégies favorisant une santé mentale positive G uidez vos proches qui ont des enjeux de santé mentale vers des ressources

uidez vos proches qui ont des enjeux de santé mentale vers des ressources E ncouragez une initiative ou un événement en soutien à la santé mentale

ncouragez une initiative ou un événement en soutien à la santé mentale Ralliez-vous au mouvement et partagez vos actions en utilisant le mot-clic #BellCause

Veuillez visiter Bell.ca/Cause pour obtenir d'autres idées et faites part de vos actions en utilisant le mot-clic #BellCause afin d'aider à inspirer d'autres personnes à se joindre au mouvement pour contribuer à créer des changements positifs pour la santé mentale.

À propos de Bell Cause pour la cause



Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise à l'égard de la santé mentale au Canada. Reposant sur quatre piliers d'intervention, soit la lutte contre la stigmatisation, les soins et l'accès, la recherche et le leadership en milieu de travail, il est un facteur essentiel de l'initiative Mieux pour tous . Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 400 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

