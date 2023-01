Introhive annonce la nomination de Lee Blakemore au poste de chef de la direction





FREDERICTON (N.-B.), 17 janvier 2023 /CNW/ - Introhive, la plus importante plateforme d'intelligence client au monde, a annoncé aujourd'hui que Lee Blakemore a été nommé chef de la direction. M. Blakemore apporte plus de 30 ans d'expérience dans les domaines des logiciels et des ventes pour diriger Introhive dans sa prochaine phase de croissance en mettant l'accent sur la croissance de la clientèle et la recherche et le développement de produits.

Sa feuille de route remplie de réussites révèle une expertise approfondie dans la mise à l'échelle mondiale d'entreprises de logiciels. Tout au long de sa carrière, il a dirigé des activités de mise sur le marché, d'exploitation, de soutien à la clientèle et d'opérations internationales au sein de grandes sociétés mondiales de logiciels d'entreprise. C'est un chef de file chevronné dans le domaine des technologies qui dirige des transformations d'entreprise en vue de stimuler la croissance.

M. Blakemore a récemment occupé le poste de président de la division Mobilisation communautaire pour l'éducation scolaire chez Anthology, où il a dirigé avec succès l'entreprise Blackboard K-12, ce qui a mené à la vente de l'entreprise à Finalsite, où il a contribué au succès de l'intégration et de l'unification de l'entreprise. Avant Anthology, Lee Blakemore a occupé plusieurs postes de cadre supérieur chez Blackboard, dont ceux de président, Marchés mondiaux et chef des services aux clients. Avant de se joindre à Blackboard en 2015, M. Lee était vice-président principal, Ventes mondiales et commercialisation chez Velocity Technology Solutions et a occupé des postes de direction chez IBM, Corio (acquise par IBM) et Scala Business Solutions (acquise par Epicor).

« Je suis ravi de me joindre à Introhive et de diriger notre équipe talentueuse. J'ai hâte d'aider l'entreprise à réaliser son plein potentiel en tirant parti de sa plateforme exclusive d'intelligence client pour aider les entreprises à dégager la pleine valeur de leur investissement dans la gestion des relations avec la clientèle et à approfondir les relations avec les clients », a déclaré M. Blakemore. Introhive jouit de la confiance de centaines de grandes entreprises de services professionnels dans le monde pour améliorer les revenus d'exploitation, réduire les coûts opérationnels et améliorer l'efficacité de la main-d'oeuvre. Nous avons une occasion en or de poursuivre notre croissance au moment où nous entrons sur les nombreux marchés qui sont encore mal desservis et qui ne connaissent pas la puissance d'Introhive. »

En 2021, Introhive a obtenu 100 millions de dollars dans le cadre de son cycle de financement de série C dirigé par PSG, une société d'actions de croissance de premier plan, afin d'investir davantage dans le développement de solutions d'intelligence client pour les grandes entreprises du monde.

À propos d'Introhive

Introhive est une entreprise de logiciels primée qui aide les entreprises axées sur la vente interentreprises à devenir plus intelligentes pour leurs clients. La plateforme d'intelligence client d'Introhive saisit et fournit automatiquement des données fiables sur la clientèle dans le système de gestion des relations avec la clientèle afin de mettre de l'information sur les relations et des renseignements exploitables à la disposition des équipes des revenus, au moment et à l'endroit où elles en ont besoin, afin de trouver, de gagner et de faire croître les comptes clients. Introhive a des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Inde, et soutient des centaines de milliers d'utilisateurs dans plus de 90 pays dans le monde. Pour en savoir plus, visitez le site www.introhive.com.

