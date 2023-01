OptionMetrics exposera à l'Europe EQD 2023





OptionMetrics, un fournisseur de bases de données et d'analyses d'options pour les investisseurs institutionnels et les chercheurs universitaires du monde entier, sponsorise et expose à l'Europe EQD 2023, du 23 au 25 janvier 2023, à Barcelone.

OptionMetrics offre une couverture de la plus haute qualité et la plus complète pour les options d'actions, indices et FNB sur les actions et les indices sous-jacents à l'échelle mondiale. La société présentera sa suite de bases de données d'options IvyDB aux acheteurs, analystes quantitatifs et gestionnaires de risques, y compris:

IvyDB US, couvrant plus de 10 000 actions et indices sous-jacents à partir de 1996.

IvyDB Europe, couvrant plus de 900 titres optionnels provenant de bourses au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, en Suède, en Belgique, en Espagne et en Italie à partir de 2002.

IvyDB Asia, couvrant 600 actions et indices provenant de bourses à Hong Kong, au Japon, à Taïwan, en Corée, en Australie à partir de 2004.

IvyDB Canada, couvrant 300 titres optionnels provenant des bourses canadiennes à partir de 2007.

IvyDB Futures, données historiques sur les contrats à terme optionnels liquides dans les secteurs de l'agriculture, de la monnaie, de l'énergie, des actions, des taux d'intérêt et des métaux depuis janvier 2005 sur la plupart des bourses à terme américaines.

IvyDB Signed Volume, couvrant le volume de négociation d'options et les flux d'ordres du trading institutionnel et de détail à partir de 2016.

"Les marchés complexes et rapides d'aujourd'hui exigent des données de haute qualité pour évaluer les opportunités et le risque financier", déclare David Hait, Ph.D., PDG d'OptionMetrics. "Des chercheurs, analystes quantitatifs et gestionnaires de risques de banques d'investissement, fonds spéculatifs et fonds de pension du monde entier considèrent OptionMetrics comme la référence absolue des données sur les options pour examiner les tendances et les variances du marché, évaluer l'exposition au risque et tester les stratégies avec plus de confiance. Nous sommes impatients d'établir des liens avec bon nombre d'entre eux lors de cet événement."

Europe EQD est un forum d'investissement systématique sur les multi-actifs, la volatilité, les critères ESG et les actifs croisés de premier plan pour les investisseurs institutionnels. Les présentations se concentrent sur l'investissement multi-actifs, la volatilité, les titres à revenu fixe, les les instruments alternatifs macro et traditionnels, et plus encore.

Contactez William Ko pour prendre rendez-vous avec OptionMetrics lors de la conférence.

À propos d'OptionMetrics

Premier fournisseur de données d'options historiques et de volatilité implicite depuis plus de 20 ans, OptionMetrics distribue ses bases de données IvyDB d'options et de contrats à terme aux gestionnaires de portefeuille, courtiers, et chercheurs quantitatifs dans plus de 300 institutions commerciales et universitaires du monde entier pour élaborer et tester des stratégies d'investissement, effectuer une recherche empirique, et évaluer les risques. www.optionmetrics.com, LinkedIn, Twitter

