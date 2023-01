Airweave devient le Supporteur Officiel de la literie des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024





Soutenir le sommeil des athlètes en fournissant 16 000 matelas personnalisables au Village olympique et paralympique de Paris 2024

TOKYO, 17 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Airweave inc. (Chiyoda-ku, Tokyo ; Président et PDG : Motokuni Takaoka ; ci-après « airweave ») a signé un contrat de Supporteur Officiel dans la catégorie literie avec le Comité d'organisation de Paris 2024 (Président : M. Tony Estanguet).

Fort de leur expérience, de la qualité de leurs produits et de leur contribution aux objectifs de durabilité de Paris 2024 airweave a été sélectionné pour fournir environ 16 000 matelas personnalisables en fonction du poids et de la morphologie de chaque athlète. Airweave équipera le Village des athlètes de sommiers en carton, de couettes et d'oreillers, afin que les athlètes du monde entier puissent réaliser leurs meilleures performances après de bonnes nuits de sommeil.

M. Tony Estanguet, président de Paris 2024, a déclaré :

« En tant qu'ancien athlète, je sais à quel point un sommeil de qualité est important pour donner le meilleur de soi-même. Grâce à leur expertise et leur expérience, nous avons pleinement confiance en la capacité d'airweave à fournir à tous les athlètes des conditions de sommeil optimales. Nous sommes ravis d'accueillir airweave dans la famille des partenaires de Paris 2024, et nous sommes impatients de travailler avec eux! »

Motokuni Takaoka, président et PDG d'airweave, a déclaré :

« Airweave est fier de rejoindre la famille des partenaires de Paris 2024. La literie que nous avons fournie au village des athlètes lors des derniers Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 a été très appréciée par les athlètes du monde entier. Forts de ces résultats, nous sommes maintenant prêts à fournir la literie du village des athlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Nous produirons les sommiers en carton en France, après les Jeux, nous les recyclerons en France, et nous ferons don des matelas et des oreillers pour une seconde vie en France également. Nous nous engageons à contribuer aux objectifs de durabilité des Jeux de Paris 2024 grâce à notre literie à contribution sociale. »

<À propos d'airweave>

Airweave est un fabricant de matelas japonais innovant, qui crée l'environnement de sommeil ultime basé sur la science. Depuis sa création, airweave s'est efforcé de fabriquer des produits avec la vocation d'être une entreprise qui offre un « sommeil de qualité », plutôt qu'un fabricant qui se contente de vendre ses produits. À une époque où les matelas mous et à faible résilience étaient la norme, nous avons développé un matelas à haute résilience avec notre matériau unique airfiber®, visant à être le produit de choix pour les personnes qui veulent toujours le meilleur. Nous nous concentrons également sur la recherche sur le sommeil et étudions la qualité du sommeil sur la base de preuves scientifiques. Notre matelas de lit, qui est devenu un produit majeur ces dernières années, a une structure en trois parties pouvant être adaptée à la morphologie individuelle, et est le résultat direct de notre philosophie d'entreprise de « sommeil de qualité ». En outre, nous continuerons à déployer des efforts pour fabriquer des produits qui ne sont pas seulement confortables pour dormir, mais qui sont également plus respectueux de l'environnement en nous concentrant sur le recyclage de la literie et le développement de nouveaux matériaux visant à réaliser une société durable.

En tant qu' « Entreprise de solutions globales pour le sommeil », airweave continuera à poursuivre son objectif de réaliser un sommeil de qualité et à réaliser de nouvelles innovations technologiques afin de servir davantage de personnes à l'avenir. En outre, en tant qu'infrastructure de base de la vie quotidienne, nous continuerons à créer de nouvelles valeurs dans le monde du sommeil.

Plus d'informations sur https://www.airweave.com/

<À propos de Paris 2024>

La mission du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 est, dans le respect du contrat de ville hôte signé entre le Comité International Olympique (CIO), le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et les autorités municipales de la Ville de Paris, de planifier, organiser, financer et livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont le premier événement sportif au monde avec un impact médiatique incomparable. Ils rassemblent 10 500 athlètes olympiques et 4 350 athlètes paralympiques, provenant respectivement de 206 et 182 délégations réparties sur les cinq continents. Ils sont suivis par plus de 13 millions de spectateurs et des milliards de téléspectateurs à travers le monde. Ils constituent, parmi tous les événements mondiaux sportifs, économiques ou culturels, un événement inégalé, dont la puissance démultiplie les impacts.

Créé en janvier 2018, Paris 2024 est présidé par Tony Estanguet, triple champion olympique et membre du CIO. Il est administré par un Conseil d'Administration (CA), qui réunit l'ensemble des membres fondateurs du projet : le CNOSF, la Ville de Paris, l'État, la Région Île-de-France, le CPSF, la Métropole du Grand Paris, le Conseil départemental de Seine Saint-Denis et des représentants des collectivités locales concernées par les Jeux, de la société civile et des entreprises partenaires.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1982140/FR_Paris2024.jpg

Communiqué envoyé le 17 janvier 2023 à 08:00 et diffusé par :