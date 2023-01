Nouvel événement à l'Aquarium!





QUÉBEC, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Du nouveau à l'Aquarium du Québec : la Soirée pyjama, contes et légendes! Le temps d'une soirée spéciale, le 10 février, les visiteurs sont invités à se parer de leur plus beau pyjama pour faire le parcours extérieur et intérieur. Il s'agit d'un événement partenaire dans le cadre du Carnaval de Québec.

Contes, biscuits et chocolat chaud

Les petits pourront assister à deux Contes de l'Aquarium jamais présentés. Munie de ses bottes-pantalon, notre conteuse s'installera dans le bassin des raies pour raconter l'histoire Détective privé et patates pilées. Tandis que le récit Pas de salade pour le petit Conrad mettra en scène la fabuleuse épopée d'un concombre de mer à l'Aqua Lab.

Une animation spéciale sur les tortues sera aussi offerte avec un guide animalier au Pavillon des eaux douces et salées. Le petit plus : Bonhomme Carnaval viendra faire son tour et des biscuits et du chocolat chaud seront servis gratuitement aux petits et grands.

L'effigie est obligatoire pour les 13 ans et plus. Elle donne droit à un rabais de 20% sur le billet quotidien.

SOIRÉE VIP

Les enfants de 8 à 12 ans auront droit à une soirée VIP. Au menu : légende effrayante à travers les galeries de poissons, visite en coulisses et soirée dansante aux côtés des méduses, avec bar à bonbons. Attention : 40 places seulement sont disponibles pour cette activité. Les participants doivent réserver leur place en remplissant le formulaire sur le site web de l'Aquarium.

Pour vivre un moment magique en famille ou entre amis, ne manquez pas cette soirée unique.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

