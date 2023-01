Les coureurs de l'équipe d'usine Can-Am marquent l'histoire en remportant leur sixième Rallye Dakar





Austin Jones devient le plus jeune champion consécutif du Dakar en T3, Eryk Goczal devient le plus jeune vainqueur du Dakar en T4.

VALCOURT, Québec, 17 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Can-Am, une marque de BRP (TSX : DOO; NASDAQ : DOOO), a remporté sa sixième victoire consécutive au Rallye Dakar, en gagnant la classe T3 Lightweight Prototype (prototypes fabriqués par des constructeurs spécialisés) et la classe T4 Modified Production (véhicules côte à côte de production modifiés). Austin Jones et Seth Quintero, de l'équipe Red Bull Can-Am Factory, se sont assurés de la première et de la deuxième place au classement général de la classe T3 Lightweight Prototype au volant de leurs Can-Am Maverick X3. Dans la catégorie T4, Eryk Goczal, de l'équipe Energylandia South Racing Can-Am, a gagné au volant de son véhicule Can-Am Maverick X3, devenant ainsi le plus jeune vainqueur du Rallye Dakar à 18 ans, suivi de Rokas Baciu?ka de l'équipe Red Bull Can-Am Factory en deuxième position, et de Marek Goczal en troisième position, réalisant un triplé Can-Am sur le podium T4. Cet accomplissement est une déclaration majeure dans la course tout-terrain la plus difficile au monde, avec 15 jours de course sur 8 500 kilomètres de terrain brutal en Arabie saoudite.

« Voir nos équipes courir et déjà briser des frontières, établir de nouveaux records et atteindre de nouveaux niveaux de réussite est vraiment inspirant pour nous tous », a déclaré Anne-Marie LaBerge, cheffe de la direction du marketing chez BRP. « Nous les félicitons et sommes impatients de célébrer de nombreux autres jalons importants avec eux. »

« L'équipe a réalisé une performance exceptionnelle, 25 des 26 véhicules ayant passé le fil d'arrivée. Ce Dakar était particulièrement difficile, et le fait que nous ayons réussi dans les catégories T3 et T4 témoigne de notre force. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont contribué à notre succès et nous nous réjouissons maintenant de prendre un repos bien mérité », a déclaré Scott Abraham, directeur de l'équipe South Racing et de l'équipe Red Bull Can-Am Factory.

Dès le début de la course dans la catégorie T3, c'est Francisco « Chaleco » Lopez qui a pris la tête du classement général après les deux premières étapes, mais il l'a cédée à Seth Quintero après des conditions météorologiques brutales lors de la troisième étape. Quintero a ensuite été victime de problèmes techniques lors de la quatrième étape et a perdu la tête, mais heureusement, la victoire d'Austin Jones lors de la troisième étape et d'autres résultats réguliers lui ont permis de rester dans la bataille pour la victoire finale. Jones a pris la tête du classement général après la 11e étape et n'a jamais regardé en arrière, menant une course intelligente et régulière jusqu'à l'arrivée. Jones et son copilote, Gustavo Gugelmini, ont terminé la course de 8 500 km en 51:55.53, suivis de Quintero en deuxième position, Cristina Gutierrez en quatrième position et Chaleco en cinquième position. Chaque membre de l'équipe Red Bull Can-Am Factory dans la classe T3 a obtenu au moins une victoire d'étape, pour un total de 6 victoires d'étape et 13 podiums tout au long de la course.

« La dernière étape était vraiment difficile. Il y avait une tonne de boue, et j'étais vraiment anxieux, mais nous avons réussi à aller jusqu'au bout. C'est le Dakar le plus difficile que j'aie jamais couru. Nous avons eu notre part de hauts et de bas, mais nous avons continué et nous voilà champions deux fois de suite ! Nous sommes fous de joie, un grand bravo à toute l'équipe et à mon navigateur Gustavo qui a fait un travail incroyable. C'était un voyage impressionnant autour de l'Arabie saoudite. Je ne pense pas encore à l'année prochaine, mais je reviendrai », a déclaré Austin Jones, pilote de l'équipe Red Bull Can-Am Factory et plus jeune double vainqueur consécutif du Dakar.

La catégorie T4 a été riche en action du début à la fin. Une bataille entre Rokas Baciu?ka de l'équipe Red Bull Can-Am Factory et la recrue Eryk Goczal de l'équipe South Racing Can-Am a rendu la course passionnante jusqu'au drapeau à damier. Goczal a commencé fort, avec des victoires dans les étapes 1 et 4, mais Baciu?ka a répondu rapidement avec des victoires dans les étapes 5 et 7 qui lui ont donné la tête du classement général. La course est restée serrée entre les deux hommes jusqu'à la dernière étape, les deux coureurs s'échangeant les victoires tout au long de la course. Baciu?ka a conservé la tête du classement général jusqu'à la dernière étape, où il a rencontré quelques problèmes. Goczal a remporté la victoire finale, devenant ainsi le plus jeune vainqueur du Rallye Dakar de l'histoire. La recrue et son copilote, Oriol Mena, ont terminé la course avec un temps global de 53:10.14, suivis de Baciu?ka en deuxième position, et de Marek Goczal en troisième position pour un triplé Can-Am sur le podium.

« C'est mon premier Dakar. C'est un de mes rêves d'être ici, je ne pourrais pas être plus reconnaissant envers ma famille et mon équipe, ils ont rendu tout cela possible. Nous avons pris un grand risque en prenant la tête du classement général il y a quelques jours, j'ai donné tout ce que j'avais et ça a payé », a déclaré Eryk Goczal, pilote Energylandia South Racing Can-Am et vainqueur du Dakar.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits par un portefeuille de pièces, d'accessoires et de vêtements dédiés afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 7,6 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d'oeuvre mondiale comprend près de 20 000 personnes ingénieuses et motivées.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Demande média : Neil Storz, Relations avec les médias, Can-Am, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1984300/BRP_Inc__Can_Am_Factory_Racers_Make_History_Winning_Sixth_Dakar.jpg

Communiqué envoyé le 17 janvier 2023 à 07:55 et diffusé par :