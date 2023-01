RESSOURCES YORBEAU OBTIENT UNE INTERSECTION DE 6,6 MÈTRES TITRANT 6.35 % DE ZINC ET 0.98 % DE CUIVRE SUR SCOTT LAKE, ET EXPLORE SES OPTIONS POUR MAXIMISER LA VALEUR DES PROJETS SCOTT LAKE ET ROUYN





MONTRÉAL, 17 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Yorbeau Inc. (TSX : YRB), (<<Yorbeau>> ou la Société)



La Société annonce les résultats de forages obtenus sur sa nouvelle découverte à l'ouest de la faille Gwillim sur sa propriété Scott Lake à Chibougamau, Québec. Cinq forages à l'ouest de la faille ont tous recoupés de la minéralisation de cuivre, zinc, et argent sur des largeurs variant de 0.75 mètres à 6.6 mètres. Une des intersections a donné, 0.98 % de cuivre, 6,35 % de zinc et 1.36 once/t d'argent dans le forage SC-95 W (tableau 1). Les forages reliés à la découverte couvrent une distance latérale de 110 m et représentent environ 10 % du conducteur électro-magnétique donnant ainsi une importante surface favorable à l'extension de la minéralisation rencontrée jusqu'à maintenant. (Figure 1, Figure 2 et Figure 3).

Un sixième forage au cours de la campagne de l'automne dernier a recoupé 1,64 mètre de sulfure massif titrant 7,7 % de zinc et près de 1 once /tonne d'argent avant de se buter à la faille Gwillim. Cette zone massive est possiblement une extension de la zone Gap à l'est de la faille Gwillim.

Le dernier sondage de la campagne de l'automne 2022 (SC-93) a également été l'objet d'un levé de géophysique en forage. Les résultats viennent tout juste d'être interprétés et ceux-ci indiquent une réponse robuste de la zone minéralisée plongeant vers l'est sur une centaine de mètres. En plus du conducteur de la découverte, deux autres conducteurs moins forts ont été identifiés à 755 et 800 mètres le long du forage. Ces deux conducteurs coïncident avec des cherts et de faible minéralisation de sulfure qui pourraient donc indiquer deux nouveaux horizons favorables à l'accumulation de sulfure de cuivre et zinc.

Sondage Zone Longueur Cu % Zn % Ag once/t Au once/t SC-93 GWILLIM WEST 6,7 0,24 1,76 0,28 0,003 SC-95 GWILLIM WEST 0,75 0,70 3,74 1,22 0,020 SC-95W GWILLIM WEST 6,66 0,98 6,35 1,36 0,011 SC-95W1 GWILLIM WEST 0,78 0,25 1,86 0,25 0,006 SC-95W1 GWILLIM WEST 2,80 0,36 1,88 0,58 0,002 SC-95W2 GWILLIM WEST 3,30 0,10 1,01 0,16 0,002 SC-95W2 GWILLIM WEST 0,90 0,17 9,09 0,50 0,003 SC-94 GAP 1,64 0,36 7,75 0,99 0,021

Tableau 1 RÉSULTATS DES SONDAGES

Le projet Scott Lake, lequel est l'hôte de ressources minérales importantes (voir le communiqué de presse du 30 mars 2017) et sur lequel une évaluation économique préliminaire positive a été complétée. La minéralisation de style SMV au projet Scott comprend plusieurs lentilles distinctes de sulfures massifs stratiformes localisées le long ou près de contacts rhyolite-andésite/basalte. En plus des sulfures, des zones distinctes de sulfures en veinules et disséminées de style SMV (stringers), qui peuvent soit connecter ou non à des sulfures massifs, ont été recoupées sur une distance d'au moins 2 kilomètres en directions est-ouest. Selon une évaluation économique préliminaire (« EEP ») réalisée à la fin de 2017 par Roscoe Postle Associates (« RPA »), le projet Scott Lake représente l'occasion de développer une mine située à proximité des villes de Chibougamau et de Chapais, un environnement typique de développement minier nordique, offrant les avantages de logement ainsi que la disponibilité de main-d'oeuvre, d'équipements et de matériaux nécessaires au projet.

PRPORIÉTÉ ROUYN

Le 19 décembre 2022, la Société annonçait la résiliation par IAMGOLD Corporation (IAMGOLD)de la convention d'option du projet Rouyn daté du 17 décembre 2018. Entre autres engagements, IAMGOLD devait effectuer, au cours de la période des dépenses stipulée dans la convention d'option, des paiements prévus en espèces totalisant 4 millions de dollars canadiens, dont elle avait payé 3,25 millions de dollars canadiens avant la résiliation de son option. IAMGOLD devait engager des dépenses de 9 millions de dollars canadiens au cours de la période d'option de quatre ans afin de conserver son option. Au 31 décembre 2022, elle avait engagé des dépenses de forage et autres liées au projet Rouyn de plus de 8,8 millions de dollars canadiens.

Yorbeau est satisfaite de la quantité de forage réalisée par IAMGOLD. Puisque le projet Rouyn ne fait plus l'objet d'un engagement en faveur d'IAMGOLD, Yorbeau prévoit explorer d'autres options en vue de maximiser la valeur du projet à la lumière des conditions économiques actuelles, y compris le prix actuel de l'or sur le marché. Malgré la résiliation de la convention d'option par IAMGOLD, Yorbeau prévoit travailler avec ses consultants externes afin d'achever l'estimation des ressources minérales au projet Rouyn réalisée conformément au Règlement 43-101. IAMGOLD avait entrepris des travaux préliminaires relativement à cette estimation aux termes de la convention d'option.

La propriété Rouyn qui est maintenant détenue à 100 % par la Société, contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. Deux des quatre gîtes, Astoria et Augmitto, bénéficient d'une infrastructure souterraine substantielle et ont fait l'objet de rapports techniques qui comprennent des estimations de ressources et qui ont été déposés conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

Les propriétés Scott Lake et Rouyn ont toutes deux atteint un stade d'exploration avancé et se prêtent maintenant à des travaux de mise en valeurs. Avec les prix élevés des métaux de base et de l'or, la compagnie est optimiste de voir ces deux projets passer à un niveau supérieur au cours des prochain mois. C'est donc dans cette optique que la Société poursuit son travail et explore ses options pour maximiser la valeur de ces projets et de la société.

Les travaux de Yorbeau sont menés sous la supervision de Laurent Hallé, P. Géo. Il est une « personne qualifiée » (au sens du Règlement 43-101) et a examiné et approuvé le contenu du présent communiqué.

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au http://www.yorbeauresources.com.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

G. Bodnar Jr

Président, Chef des finances

Les Ressources Yorbeau inc.

[email protected]

Tel: 514 384 2202 Laurent Hallé P. Géo

Consultant Sénior

Les Ressources Yorbeau inc.

[email protected]

Tel: 819 629 9758

Sans frais en Amérique du Nord : 1 855 384 2202



Déclarations prospectives : Sauf lorsqu'il s'agit d'une déclaration portant sur un fait passé, toutes les déclarations figurantes dans le présent communiqué, notamment celles concernant le programme de forage, l'exploration des options pour maximiser la valeur des projets Scott Lake et Rouyn et les prochaines étapes de mise en valeur relativement à ces projets, de même que les plans et objectifs futurs, sont des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes. Les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces déclarations. Yorbeau décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations.

