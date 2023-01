Lightspeed Commerce rationalise ses activités tout en continuant à viser une croissance rentable





La structure allégée fait suite au lancement mondial de produits phares.

Élimination d'environ 10% des dépenses d'exploitation liées aux effectifs de Lightspeed.

Les résultats du troisième trimestre devraient se situer dans la fourchette établie précédemment pour les prévisions de revenus et dépasser les prévisions de BAIIA ajusté.

MONTRÉAL, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD), la plateforme de commerce tout-en-un qui permet aux entreprises du monde entier de simplifier, de se développer et d'offrir une expérience client exceptionnelle, a annoncé aujourd'hui une réorganisation visant à rationaliser le modèle d'exploitation de la société tout en continuant à se concentrer sur une croissance rentable.

Après plusieurs années de rendement solide, cette réorganisation représente la prochaine étape délibérée dans la réalisation de la stratégie de Lightspeed visant à unifier l'ensemble des sociétés et des produits acquis. Cette nouvelle structure devrait permettre de réaliser des gains d'efficacité après avoir absorbé les employés, les technologies et les processus provenant de ses dernières acquisitions.

La réorganisation comprend l'élimination d'environ 300 rôles, ce qui représente environ 10% des dépenses d'exploitation liées aux effectifs de Lightspeed, avec la moitié de la réduction des coûts provenant des échelons de la direction. Lightspeed continuera d'embaucher pour des rôles de mise en marché et de développement qui soutiennent une croissance rentable.

«Nous avons accompli un travail exceptionnel pour atteindre notre objectif d'intégrer chaque marque et de lancer nos produits phares sur le marché», a déclaré JP Chauvet, chef de la direction de Lightspeed. «Cela représente trois ans de travail ardu et fondamental qui nous place sur la voie du succès à long terme.»

M. Chauvet a poursuivi: «Le lancement de ces produits phares, combiné à notre nouvelle structure allégée, nous permettra d'être plus agiles et plus réactifs pour nos clients, tout en investissant dans des innovations qui alimenteront notre croissance à long terme.»

Lightspeed s'attend à ce que les résultats du troisième trimestre se situent dans la fourchette précédemment établie pour les prévisions de revenus et qu'ils soient supérieurs aux prévisions de BAIIA ajusté. La société estime que les mesures annoncées aujourd'hui entraîneront une charge de restructuration supplémentaire en espèces de 12 à 14 millions de dollars, principalement constituée d'indemnités de fin d'emploi, d'avantages sociaux et de coûts connexes, et elle prévoit encourir ces charges en grande partie au cours de son quatrième trimestre¹.

Lightspeed fera le point sur son rendement financier lors de sa conférence téléphonique sur ses résultats le 2 février prochain.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, se développer et offrir des expériences client exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et physiques, les ventes multicanales, l'expansion de nouveaux établissements, les paiements mondiaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes réparties en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société est au service des entreprises de vente au détail, de la restauration et de golf dans plus de 100 pays.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : fr.lightspeedhq.com

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des «informations prospectives» et des «énoncés prospectifs» (collectivement, les «informations prospectives») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les informations prospectives peuvent concerner nos prévisions financières (y compris le chiffre d'affaires et le BAIIA ajusté), ainsi que des événements ou des résultats anticipés, et peuvent inclure des informations concernant notre situation financière, notre stratégie commerciale, nos stratégies de croissance, nos marchés potentiels, nos budgets, nos opérations, nos résultats financiers, nos plans et nos objectifs. En particulier, les informations concernant: nos attentes en matière de résultats, de rendement, de réalisations, de perspectives ou d'occasions futurs ou les marchés dans lesquels nous sommes présents; les conditions macroéconomiques telles que les pressions inflationnistes croissantes, les taux d'intérêt et l'incertitude économique mondiale; nos attentes concernant les coûts, le calendrier et l'impact de nos initiatives de réduction des coûts; et les attentes concernant les tendances de l'industrie et des dépenses de consommation, nos taux de croissance, la réalisation de percées et l'expansion de notre plateforme, nos marges brutes et notre rentabilité future, les résultats et les synergies des acquisitions, nos plans et nos stratégies commerciaux et notre position concurrentielle dans notre industrie sont des informations prospectives.

Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes de nature prospective tels que «planifie», «vise», «s'attend» ou «ne s'attend pas», «est attendu», «une occasion existe», «budget», «prévu», «estime», «suggère», «perspectives», «prévisions», «projection», «potentiels», «stratégie», «a l'intention», «anticipe» ou «n'anticipe pas», «croit», ou des variantes de ces mots et expressions ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats «peuvent», «pourraient», «seraient», «devraient», «seront», «seront pris», «se produiront» ou «seront atteints», la forme négative de ces termes et d'autres termes similaires. En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes, des intentions, des projections ou d'autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs, contient des informations prospectives. Les déclarations contenant des informations prospectives ne sont pas des faits passés et représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futurs.

Les informations prospectives sont fondées nécessairement sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses que nous avons jugées appropriées et raisonnables à la date des présentes informations prospectives. Les informations prospectives sont assujetties à des risques connus et inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque identifiés dans notre plus récent rapport de gestion sur la situation financière et les résultats d'exploitation, sous la rubrique « Facteurs de risque » de notre dernière notice annuelle, et dans nos autres documents déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Tous ces documents sont disponibles sous notre profil sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov.

Bien que nous ayons tenté d'établir les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante de ceux contenus dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs de risque dont nous n'avons pas connaissance à l'heure actuelle ou que nous croyons non importants pour le moment et qui pourraient également faire en sorte que les résultats réels ou les événements futurs soient différents de manière notable de ceux exprimés dans les présentes informations prospectives. Vous devez éviter de vous fier indûment aux informations prospectives qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été rédigées. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse représentent nos attentes à la date des présentes (ou à la date à laquelle elles sont autrement indiquées comme étant présentées) et sont susceptibles d'être modifiées après cette date. Toutefois, nous déclinons toute intention, obligation ou engagement de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Toutes les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont expressément qualifiées par les avertissements qui précèdent.

1. Toutes les données indiquées ci-dessus sont préliminaires, sont basées sur les attentes actuelles, ne sont pas assujetties à une vérification et sont susceptibles d'être modifiées et ajustées lorsque la société préparera ses états financiers consolidés pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022. Les estimations des charges et des dépenses que la société prévoit d'engager dans le cadre des initiatives de réduction des coûts, ainsi que leur calendrier, sont soumises à un certain nombre d'hypothèses, notamment les exigences des lois locales dans diverses juridictions, et les montants réels peuvent différer de manière importante des estimations. En outre, la société peut encourir d'autres charges ou dépenses en espèces non envisagées actuellement en raison d'événements imprévus qui peuvent survenir, y compris dans le cadre de la mise en oeuvre des initiatives de réduction des coûts.

