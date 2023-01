Key Search nomme Christine Eckhaus comme nouvelle associée à San Francisco





Le cabinet de recrutement de cadres Key Search accueille Christine Eckhaus

BÂLE, Suisse, 17 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le cabinet de recrutement de cadres Key Search accueille Christine Eckhaus en tant que première associée aux États-Unis. Christine Eckhaus rejoint le cabinet de recrutement de cadres basé en Suisse ; après des décennies passées en tant que responsable du recrutement de cadres et de profils techniques et coach d'entreprise, elle met cette expérience à profit de son nouveau poste chez Key Search.

Avant de rejoindre Key Search, Christine Eckhaus a travaillé avec de nombreuses grandes entreprises, notamment Amazon, Saks.com, Mulesoft et Workday, pour les aider à développer et à faire évoluer leurs équipes. Christine Eckhaus a été la première recruteuse de cadres pour l'équipe d'apprentissage automatique d'AWS en 2017. Avec ses pairs, ils ont fait évoluer l'équipe d'apprentissage automatique de 2 à 2 000 employés à l'échelle mondiale en seulement deux ans. Au cours de sa carrière chez AWS, Christine Eckaus est devenue coach co-active certifiée par le CTI.

En tant qu'experte avec des décennies d'expérience dans le recrutement de directeurs techniques, Christine Eckhaus a monté sa propre entreprise de A à Z et est titulaire d'un MBA de l'Université Thunderbird. Son expérience s'harmonise avec l'approche unique et hautement adaptative de Key Search en matière de recrutement de cadres pour certaines des entreprises technologiques les plus prospères.

« Je suis ravie de rejoindre Key Search pour renforcer notre présence sur le marché américain. Rejoindre une entreprise qui investit dans l'avenir du recrutement par la technologie, la recherche, l'éducation et les ressources humaines est la garantie d'offrir le meilleur service à nos clients, à nos candidats et à notre équipe.

Key Search est capable d'offrir un service personnalisé unique à chaque client et candidat.

Nous sommes une équipe de professionnels chevronnés qui se soucient profondément de vous, de votre équipe et de votre entreprise. Je suis impatiente que le marché américain découvre tous les avantages de travailler avec Key Search. »

Christine Eckhaus , associée chez Key Search.

Pour en savoir plus : Prenez rendez-vous pour une interview avec Christine Eckhaus ou avec la fondatrice de Key Search, Franziska Palumbo-Seidel .

À PROPOS KEY SEARCH

Key Search est un cabinet de recrutement de cadres basé en Suisse avec d'excellents antécédents en matière de recrutement de cadres supérieurs pour des marques et des startups reconnues de l'espace numérique.

Nous sommes déterminés à attirer et à recruter des dirigeants talentueux exceptionnels et à les mettre en relation avec de grandes entreprises.

Tout ce que nous faisons est conçu pour permettre à nos clients d'embaucher systématiquement les meilleures personnes et de les aider à développer et à transformer leurs activités. Grâce à notre méthodologie de recherche et à nos outils d'évaluation uniques, nous mettons les meilleures compétences professionnelles et les meilleures qualités humaines au service d'une culture d'entreprise afin de proposer le plus haut niveau de prévisibilité en matière d'embauche des employés les plus performants.

