Takeda nommée au palmarès des meilleurs employeurs au Canada en 2023





TORONTO, le 17 janv. 2023 /CNW/ - Le Top Employers Institute a nommé Takeda Canada Inc. (« Takeda ») à son palmarès des meilleurs employeurs au Canada pour l'année 2023. Cette distinction est décernée par le Top Employers Institute, qui souligne le travail des organisations qui accordent la priorité à leurs employés dans le cadre de politiques de RH exceptionnelles.

Le programme du Top Employers Institute certifie les organisations en fonction du taux de participation et des résultats obtenus à son sondage sur les pratiques exemplaires en matière de RH. Ce sondage porte sur six domaines des RH et couvre 20 sujets, dont la stratégie relative aux ressources humaines, le milieu de travail, l'acquisition de talents, l'apprentissage, la diversité et l'inclusion, le bien-être et plus encore.

« Takeda est extrêmement fière d'être reconnue comme l'un des meilleurs employeurs. Cette marque de reconnaissance renforce notre détermination à créer un environnement où les employés peuvent s'épanouir, apprendre continuellement, relever des défis et se sentir à l'aise d'être eux-mêmes au travail chaque jour », a affirmé Rute Fernandes, directrice générale de Takeda. « Pour réaliser notre objectif d'offrir une santé meilleure et un avenir prometteur aux patients canadiens, il est indispensable de créer un environnement qui montre à nos collègues qu'ils sont valorisés et soutenus. »

Takeda est l'une des 15 entreprises seulement à avoir obtenu la certification mondiale pour l'année 2023. Le programme a certifié et reconnu 2 053 meilleurs employeurs dans 121 pays et régions sur 5 continents. Le programme du Top Employers Institute certifie les organisations en fonction du taux de participation et des résultats obtenus à son sondage sur les pratiques exemplaires en matière de RH.

« Les circonstances exceptionnelles font ressortir ce qu'il y a de mieux chez les gens et les organisations », a déclaré le chef de la direction du Top Employers Institute, David Plink « Nous en avons été témoins dans le cadre de notre programme de certification des meilleurs employeurs de cette année. Les meilleurs employeurs de 2023 ont enregistré un rendement exceptionnel. Ils ont toujours montré qu'ils se soucient du perfectionnement et du bien-être de leurs employés. Ce faisant, ils enrichissent collectivement le monde du travail. Nous sommes fiers de vous présenter un groupe d'employeurs de premier plan qui ont leurs employés à coeur : le palmarès des meilleurs employeurs de 2023.

À propos du Top Employers Institute

Le Top Employers Institute est l'autorité mondiale en matière de reconnaissance de l'excellence des pratiques de gestion du personnel. Elle contribue notamment à dynamiser ces pratiques pour enrichir le monde du travail. Le programme du Top Employers Institute certifie les entreprises participantes susceptibles d'être reconnues comme un employeur de choix. Établi il y a plus de 30 ans, le Top Employers Institute a certifié 2 053 organisations dans 121 pays et régions. Ces meilleurs employeurs ont une incidence positive sur la vie de plus de 9,5 millions d'employés dans le monde. Top Employers Institute. Pour un monde du travail meilleur.

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE : TAK), chef de file mondial du secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, dont le siège social est au Japon. Nous sommes déterminés à découvrir et à offrir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients. Nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, nos employés et la planète. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies génétiques et hématologiques rares, les neurosciences et la gastroentérologie. Nous effectuons aussi des investissements ciblés pour la recherche et le développement de traitements dans les thérapies à base de plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments des plus novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de R et D collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples renseignements, visitez : takeda.com/fr-ca

SOURCE Takeda Canada Inc.

Communiqué envoyé le 17 janvier 2023 à 07:01 et diffusé par :