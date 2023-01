Le Groupe PATRIARCA Développement accélère sa croissance et ouvre une nouvelle direction régionale à Aix-en-Provence





Le Groupe PATRIARCA Développement, acteur national de l'immobilier d'entreprise 360°, annonce l'ouverture d'une nouvelle direction régionale à Aix-en-Provence pour couvrir la région PACA. Cette nouvelle implantation s'inscrit à la fois dans la stratégie de maillage territorial du Groupe, dans sa forte croissance mais également dans le développement de ses offres globales. Un positionnement stratégique qui permet d'accompagner le développement du Groupe qui a réalisé une croissance de 22 % par rapport à 2021.

Créé en 1933, le Groupe PATRIARCA Développement accompagne plus de 100 clients parmi lesquels Saint-Gobain Distribution, Rexel, Sonepar, SIXT, Téréva, Randstad, ALDI, ... via ses 5 pôles stratégiques : immobilier, bâtiment, services, énergie et exploitation.

A travers 6 implantations (Lyon - siège, Paris, Bordeaux, Lille, Nantes et Aix-en-Provence), le Groupe compte à ce jour 85 collaborateurs - en croissance de près de 160 % par rapport à 2016 - et a réalisé environ 60 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé en 2022. Le Groupe PATRIARCA Développement ambitionne une croissance de 20 % cette année et le recrutement de 10 nouveaux collaborateurs en 2023, à l'occasion de ses 90 ans d'existence.

L'ouverture d'une direction régionale aixoise permet au Groupe PATRIARCA Développement de renforcer la relation de confiance, de proximité et de réactivité auprès de ses clients historiques. A ce jour, une personne assure la direction générale de cette nouvelle entité et le Groupe prévoit de recruter, à court terme, un chargé d'affaires.

« Cette nouvelle implantation marque une étape clé pour la croissance du Groupe PATRIARCA Développement. La création de cette nouvelle direction régionale s'inscrit dans notre stratégie de développement de proximité avec nos clients et de renforcement de nos offres. »

Olivier FAURA, Président du Groupe PATRIARCA Développement

« En 2022, la société a effectué un chiffre d'affaires record de plus de 3 millions d'euros sur la région PACA. L'ouverture d'une direction régionale dans la zone industrielle des milles, à Aix-en-Provence, ouvre de nouvelles perspectives de développement. »

Yanis FENNICHE, Directeur régional PACA du Groupe PATRIARCA Développement

Dans le cadre de son développement, le Groupe déménage les locaux de son siège social, mi-février, au Green Campus Park, à Vénissieux (69). La société passe d'une superficie de 700 à 1300 m2. L'aménagement d'espace est réalisé par Opus, nouvelle filiale du Groupe.

