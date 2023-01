DÉPLOIEMENT MAJEUR DE L'AVANCE DE CRÉDIT DE COMMUNICATION POUR ALJABOR TECHNOLOGIES AVEC IOH EN INDONÉSIE





DUBAÏ, Émirats arabes unis, 17 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Aljabor Technologies, membre du groupe d'entreprises Optasia, qui fournit des services de fintech de pointe, a déployé la plateforme Optasia pilotée par l'IA pour mettre à disposition ses offres d'avance de crédit de communication en Indonésie aux clients Tri d'Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), la société de télécommunication numérique la plus populaire en Indonésie.

Le service d'avance de crédit de communication proposé par IOH en Indonésie est étiqueté « Pulsa Darurat ». Aljabor Technologies a déjà déployé des services similaires pour la marque « IM3 » d'IOH en 2020. Cette nouvelle intégration étend le service à l'ensemble de clientèle de l'offre prépayée d'IOH qui compte plus de 100 millions de personnes, mettant à leur disposition la gamme complète de fonctionnalités avancées de la plateforme Optasia pilotée par l'IA qui alimente pleinement les offres d'Aljabor Technologies.

« Nos équipes s'efforcent de fournir des solutions qui aident les gens au quotidien dans une grande variété de marchés géographiques, a déclaré Mark Muller, PDG d'Optasia. En Indonésie, nous nous appuyons sur un solide partenariat existant avec un opérateur mobile majeur comme Indosat Ooredoo Hutchison, dans le cadre de nos efforts permanents pour fournir des solutions fiables au pays. »

Ritesh Kumar Singh, directeur commercial d'IOH, a déclaré : « L'expansion de cette coopération renforce davantage l'engagement d'IOH auprès des clients. Grâce à cette intégration, les clients Tri peuvent désormais profiter du service Pulsa Darurat qui est à leur avantage. Ils peuvent obtenir du crédit et des données lorsqu'ils ne peuvent pas recharger immédiatement ou lorsqu'ils sont à court d'argent. Les clients n'ont donc pas à s'inquiéter, car ils peuvent toujours communiquer même lorsque leur crédit est épuisé. »

Aljabor Technologies est entièrement alimenté par Optasia, la plateforme pilotée par l'IA qui permet un accès instantané à des solutions financières et d'avance et qui offre des services de qualité à des personnes actuellement désavantagées.

À propos d'Optasia

Optasia, anciennement Channel VAS, est une plateforme avancée pilotée par l'IA qui permet un accès instantané à des solutions financières pour des millions de particuliers et de PME sous-bancarisés à travers plus de 30 pays principalement dans les marchés émergents. Le modèle B2B2X (pour les entreprises et les PME) d'Optasia crée de la valeur pour ses partenaires, tels que les opérateurs de réseaux mobiles, les opérateurs d'argent mobile, les banques et les passerelles de paiement, sous la forme de revenus supplémentaires, d'une amélioration de l'expérience client et d'une hausse du taux de rétention sans frais de fonctionnement ni investissement supplémentaires. Le moteur de données piloté par l'IA et les algorithmes exclusifs de la société analysent les données alternatives provenant des environnements mobiles et autres pour proposer des décisions de crédit instantanées et pertinentes à ses partenaires. Ces capacités permettent de réaliser des microprêts, des avances de crédit de communication et de données via des portefeuilles mobiles, des cartes SIM et d'autres environnements numériques.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1984015/Optasia_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 17 janvier 2023 à 05:29 et diffusé par :