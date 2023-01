TIM HAMMETT, CONSULTANT EN RECRUTEMENT DE CADRES ET EXPERT EN RECRUTEMENT DE TALENT CHEVRONNÉ REJOINT AMROP À LONDRES





Amrop, le cabinet international de recrutement de cadres, accueille Tim Hammett en tant que nouvel associé qui rejoint l'équipe du groupe au Royaume-Uni.

LONDRES, 17 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Tim Hammett apporte plus de deux décennies d'expérience au sein de certains des plus importants cabinets de recrutement de cadres et de conseil en leadership, notamment chez Korn Ferry/Whitehead Mann et Heidrick & Struggles ; il a également été PDG et dirigé diverses entreprises cotées en bourse et privées au Royaume-Uni.

Son bilan brillant et sa connaissance approfondie du marché des cadres dirigeants couvrent le recrutement de cadres et de membre de conseils d'administration au Royaume-Uni, en Europe et à l'international dans divers secteurs, dont les médias, les biens de consommation et les services professionnels.

Adam Saunders, directeur associé d'Amrop UK, a déclaré : « Tim Hammett nous rejoint dans une période passionnante de diversification et de croissance. Son expérience en recrutement de cadres nous permet d'approfondir notre présence sur le marché des cadres dirigeants et des membres de conseils d'administration, où nos clients comptent sur nous pour leur fournir des talents holistiques qui répondent à leurs besoins en matière de leadership. Nous sommes ravis que Tim ait choisi de faire partie de l'équipe et qu'il partage notre vision commune pour l'avenir. »

Tim Hammett a déclaré : Au cours des dernières années, j'ai observé Amrop renforcer sa présence et sa réputation sur le marché britannique très concurrentiel, gagner du terrain et de la respectabilité, donc c'était un choix évident pour moi de rejoindre leur entreprise et leur équipe jeune et dynamique. Je suis impatient, non seulement de mettre mon expérience au service des clients d'Amrop, mais aussi de mettre en place de nouvelles offres intégrées à un moment charnière dans le parcours de développement du cabinet. »

Annika Farin, présidente du partenariat mondial Amrop, a déclaré : « Nous accueillons Tim, un consultant hautement reconnu et respecté, avec une expérience inestimable dans la fourniture de solutions à des problèmes complexes de leadership et de capital humain. Il représente la qualité et la profondeur d'expérience qui caractérisent la réputation d'Amrop et sa position de leader sur le marché britannique et dans toute la région EMEA. »

Le recrutement de Tim Hammett suit ceux de David Bell et de Lucie Shaw, deux associés qui ont rejoint le cabinet il y 12 mois.

À propos d'Amrop

Amrop est un cabinet international de conseil en leadership, qui propose des services en matière de recrutement de cadres, de conseil d'administration et de conseil en leadership. Nous conseillons les organisations les plus dynamiques et les plus agiles au monde sur l'identification et le recrutement de leaders pour l'avenir, capables de travailler au-delà des frontières, sur les marchés à travers le monde. Fondée en 1977, Amrop est présente en Asie, dans la région EMEA et sur le continent américain.

