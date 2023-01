Clarity AI: un sur cinq fonds article 9 sous-déclare son exposition aux combustibles fossiles





Clarity AI a annoncé aujourd'hui les résultats d'une analyse de suivi de son analyse de novembre 2022 sur les fonds article 9 qui investissent dans des entreprises présentant des preuves indéniables de violation des principes du PMNU, ainsi que dans des entreprises qui tirent la majorité de leurs revenus des combustibles fossiles. L'analyse d'aujourd'hui s'efforce de découvrir pourquoi les fonds "verts" investiraient de cette façon.

Le modèle ESG européen ("EET") est un outil industriel développé pour aider les acteurs des marchés financiers à publier plus facilement les informations et contient une grande partie des informations que les modèles SFDR de niveau 2, qui ont entré en vigueur ce mois. Son utilisation est et restera facultative pour les gestionnaires d'actifs. Cependant, de nombreux gestionnaires de fonds soumettent déjà des EET.

L'analyse de suivi de Clarity AI met en lumière trois domaines distincts:

Le niveau de divulgation dans les EET reste très faible: sur un échantillon de 830 fonds article 9, seulement 5% incluaient une valeur pour le champ de données "part des investissements dans des entreprises qui ont été impliquées dans des violations des principes du PMNU des directives de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales" et seulement 10% des fonds ont indiqué la part de leurs investissements qui a été exposée aux combustibles fossiles.

sur un échantillon de 830 fonds article 9, seulement 5% incluaient une valeur pour le champ de données "part des investissements dans des entreprises qui ont été impliquées dans des violations des principes du PMNU des directives de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales" et seulement 10% des fonds ont indiqué la part de leurs investissements qui a été exposée aux combustibles fossiles. L'exhaustivité des données relatives aux violations du PMNU et des directives de l'OCDE est problématique: seuls 43 gestionnaires de fonds article 9 ont fait état d'informations détaillées dans leur EET qui incluaient l'exposition des fonds à des sociétés ayant enfreint les principes du PMNU ou les directrices de l'OCDE. Quarante-deux d'entre eux ont déclaré une exposition nulle; cependant, les données de Clarity AI suggèrent que près de 60% (25 fonds) investissent dans au moins une entreprise impliquée dans de telles violations.

seuls 43 gestionnaires de fonds article 9 ont fait état d'informations détaillées dans leur EET qui incluaient l'exposition des fonds à des sociétés ayant enfreint les principes du PMNU ou les directrices de l'OCDE. Quarante-deux d'entre eux ont déclaré une exposition nulle; cependant, les données de Clarity AI suggèrent que près de 60% (25 fonds) investissent dans au moins une entreprise impliquée dans de telles violations. Un sur cinq fonds article 9 sous-déclare son exposition aux combustibles fossiles: lors de la comparaison des données de Clarity AI avec les EET des 83 fonds article 9 qui divulguent ces informations, l'équipe de recherche de Clarity AI a constaté que 21% de ces fonds sous-déclarent leur exposition aux combustibles fossiles. En moyenne, leur exposition est inférieure de 4 points de pourcentage (pp) aux données de Clarity AI, mais l'écart peut aller jusqu'à 13 pp.

Patricia Pina, responsable de la recherche et de l'innovation chez Clarity AI: "Bien que l'EET soit encore en cours de déploiement, beaucoup d'informations peuvent être obtenues en analysant les soumissions existantes. Cette approche souligne la nécessité d'une clarté continue sur les exigences réglementaires des fonds article 9, tout en illustrant la nécessité de disposer d'une source de données fiable permettant de déceler les infractions et de déterminer les expositions. La couverture de Clarity AI est jusqu'à 13 fois supérieure à celle des autres fournisseurs et vous donne accès aux éléments sous-jacents de chaque fonds."

