ICP DAS transforme les données en renseignements et aide les entreprises à s'engager sur le parcours des facteurs ESG





HSINCHU, le 17 janv. 2023 /CNW/ -- Au cours des dernières années, les objectifs opérationnels des entreprises mondiales n'ont pas visé uniquement la rentabilité. La prise en compte des facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et l'atteinte de la carboneutralité ont pris beaucoup d'importance. L'adoption des facteurs ESG a ainsi connu une grande ampleur. ICP DAS, une entreprise établie de longue date, aide les entreprises à s'engager sur le parcours des facteurs ESG et de la carboneutralité. De plus, nous avons obtenu des résultats concrets en matière d'efficacité énergétique, soit une augmentation annuelle de 28 % de la capacité de production d'une usine.

Dans le domaine des facteurs ESG et du développement durable, les données sont vitales aux entreprises. ICP DAS, un fournisseur de technologies d'automatisation industrielle possédant une vaste expérience, aide les entreprises à mesurer, à transmettre et à visualiser les données, à détecter des renseignements pour la maintenance préventive et à effectuer des diagnostics prédictifs. Avec une gamme holistique de produits et de services, comprenant des contrôleurs, des capteurs, des logiciels et des modules et unités d'entrée-sortie à distance utilisant l'Internet des objets industriels (IIoT), des dispositifs de communication industrielle, des wattmètres et des accessoires, des services de convergence des technologies de l'information et des technologies opérationnelles, ainsi que des solutions sur mesure, ICP DAS définit l'approche du client à l'égard des facteurs ESG en visant l'économie d'énergie et la décarbonisation.

Nous aidons les usines à réaliser leurs projets ESG, et notre portefeuille couvre des entreprises locales et internationales dans tous les secteurs. Étant donné que la production d'électricité représente environ 70 % du total des gaz à effet de serre, il est essentiel, pour les entreprises qui adoptent les principes ESG, d'atteindre l'efficacité énergétique et de la mesurer.

ICP DAS a déjà soutenu un client dans la numérisation d'une usine d'huile de palme en Thaïlande. Notre équipe d'experts suggère d'utiliser des wattmètres intelligents triphasés (PM-3133-360P) afin d'obtenir des données fiables et précises sur la consommation d'énergie des moteurs des presses à huile. Les données sont ensuite transmises au wattmètre concentrateur d'IIoT (PMC-5231) grâce au Modbus RTU, stockées, puis calculées logiquement avant d'être envoyées au système d'acquisition et de contrôle des données (SCADA) grâce au protocole Modbus TCP.

Une fonction unique du PMC-5231 d'ICP DAS permet de générer automatiquement des rapports de consommation d'énergie. Le personnel peut évaluer et trouver les problèmes sous-jacents en se fondant sur des rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels pour l'entretien préventif et l'amélioration du rendement global de l'équipement. Les données sur l'énergie en temps réel deviennent numériques, ce qui rend possible l'efficacité énergétique. Nous avons accru la capacité de production de l'usine de 28 % par année, un résultat concret remarquable.

Un puissant logiciel d'Internet des objets (IdO) est essentiel pour améliorer le rendement ESG. Le logiciel IoTstar d'ICP DAS permet de développer un système d'IdO en nuage et de connecter nos contrôleurs WISE, PMC et PMD. Le logiciel offre cinq services de base : l'accès et la maintenance à distance, la collecte et le stockage des données des capteurs, un tableau de bord, la production de rapports et un agent numérique.

ICP DAS a déjà aidé un distributeur et fournisseur de technologie de pointe en Inde à visualiser les données de 250 systèmes d'approvisionnement en eau. Auparavant, le personnel devait enregistrer manuellement les données des capteurs recueillies par des contrôleurs programmables très dispersés sur le terrain, ce qui était laborieux. Le client a donc décidé d'installer notre contrôleur d'IIoT WISE-5231M-4GE offrant une intelligence en amont sur tous les sites d'une ville afin de transmettre les données à IoTstar par la 4G afin de permettre une surveillance en temps réel au centre de contrôle. Puisque des examens fréquents sur place ne sont plus nécessaires, cela réduit les coûts de main-d'oeuvre de l'entreprise et son empreinte carbone causée par les déplacements.

Chez ICP DAS, nous proposons des solutions optimisées et les mettons en oeuvre. Nos produits d'automatisation industrielle solides et fiables et nos 30 ans d'expérience dans le domaine permettent aux clients de régler leurs problèmes et de faire un pas de plus vers l'atteinte de la carboneutralité. Nous jouons un rôle, avec les entreprises, dans la préservation d'une planète vivable.

À propos d'ICP DAS

Fondée en 1993, ICP DAS met l'accent sur l'innovation et l'amélioration des technologies d'automatisation industrielle. Ses 30 ans d'expérience au sein du marché industriel mondial permettent à l'entreprise de prendre des positions de premier plan parmi les fournisseurs de solutions pour l'industrie 4.0 et l'Internet des objets industriel (IIoT).

Pour en savoir plus, visitez notre site Web : https://www.icpdas.com/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1983741/ICP_DAS_turns_data_into_insights_and_supports_businesses_in_embarking_on_ESG_journey.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1983031/ICP_DAS___Logo_Logo.jpg

SOURCE ICP DAS

Communiqué envoyé le 17 janvier 2023 à 01:33 et diffusé par :