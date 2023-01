SUITE A LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT, CBD.FR OFFRIRA SON POIDS EN CBD A L'UN DE SES CLIENTS





Le 29 décembre dernier, le conseil d'état annonce l'autorisation définitive de la vente de fleurs de CBD en France. Afin de célébrer l'aboutissement d'un long combat, CBD.fr offrira ainsi, en exclusivité, à l'un de ses clients ayant acheté un produit sur son site internet CBD.fr du 17 janvier au 20 avril 2023, la chance de gagner son poids en fleurs de cannabis CBD.

Suite au rachat de CBD.fr en octobre 2022 par Phytocann Group et cette annulation d'arrêté, CBD.fr peut à présent se consacrer pleinement à son développement national.

Actuel Leader de la vente en ligne de CBD avec plus de 500 références disponibles, CBD.fr regroupe les marques les plus reconnues de France dans des domaines variés comme : les huiles de CBD, les fleurs CBD, les résines de CBD, le CBD pour animaux... En parallèle, CBD.fr développe son réseau de franchise avec comme objectif d'ici 2026 l'ouverture de 400 boutiques sur toute la France. Depuis le 1er janvier, 18 CBD Shop sont déjà en cours d'ouverture.

« Cette décision du Conseil d'Etat amène beaucoup de sérénité à toute notre filière. C'est une grande avancée et pour fêter cela, nous organisons le concours le plus fumant jamais organisé dans le monde du cannabis. Les achats effectués depuis le 1er janvier seront comptés. Au-delà du jeu, on souhaite également éveiller certaines consciences et contribuer, à notre niveau, au pouvoir d'achat des français vis-à-vis de notre filière en leur proposant des produits de qualité et accessibles à tous. Il y a aussi une dimension sociale qui nous concerne tous. »

Alexandre Lacarré, Fondateur de Phytocann Group

Toujours dans une dimension symbolique, le vainqueur sera annoncé le 20 avril prochain. Rendez-vous à 16h20 à l'occasion du 420, Journée Internationale du Cannabis !

Communiqué envoyé le 17 janvier 2023 à 01:05 et diffusé par :