ICP DAS transforme les données en informations et aide les entreprises à s'engager sur la voie des critères ESG





HSINCHU, 17 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Ces dernières années, les objectifs commerciaux des entreprises mondiales allaient au-delà de la simple recherche du profit. L'intégration des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans les objectifs d'une entreprise et l'atteinte de la neutralité carbone ont gagné en importance. Par conséquent, l'adoption des critères ESG a fait un bond. ICP DAS, une société établie de longue date, est là pour aider les entreprises à se lancer dans l'aventure des critères ESG et de la neutralité carbone. En outre, nous avons obtenu des résultats tangibles en matière d'efficacité énergétique en augmentant la capacité de production d'une usine de 28 % par an.

Les données sont la clé pour les entreprises dans le domaine des critères ESG et du développement durable. ICP DAS, un fournisseur de technologies d'automatisation industrielle possédant une vaste expérience, aide les entreprises à mesurer, transmettre et visualiser les données, en détectant des informations servant à la maintenance préventive et au diagnostic prédictif. Avec une gamme de produits et de services holistiques comprenant des contrôleurs IIoT, des capteurs, des logiciels, des modules et unités d'entrées/sorties à distance, des dispositifs de communication industrielle, des compteurs d'énergie et des accessoires, des services de convergence IT/OT et des solutions sur mesure, ICP DAS définit l'approche ESG du client pour économiser l'énergie et se décarboner.

ICP DAS assiste les usines dans leurs projets ESG, et notre portefeuille de services couvre des entreprises locales et internationales dans tous les secteurs. La production d'électricité étant responsable d'environ 70 % du total des émissions de gaz à effet de serre, il est vital pour les entreprises adoptant les critères ESG de mesurer et d'améliorer l'efficacité énergétique.

ICP DAS a déjà aidé un client pour la numérisation d'une usine d'huile de palme en Thaïlande. Notre équipe d'experts suggère d'utiliser des compteurs d'énergie intelligents triphasés (PM-3133-360P) pour obtenir des données fiables et précises sur la consommation d'électricité des moteurs des presses à huile. Les données sont ensuite transmises au concentrateur des compteurs électriques IIoT (PMC-5231) par le biais du Modbus RTU, puis stockées et calculées logiquement avant d'être envoyées au système SCADA par le biais du protocole Modbus TCP.

Une caractéristique unique du PMC-5231 d'ICP DAS est qu'il permet de générer automatiquement des rapports de consommation d'énergie. Le personnel peut évaluer et trouver les problèmes sous-jacents sur la base de rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels pour la maintenance préventive et l'amélioration de l'efficacité globale des équipements (OEE). Si les données énergétiques en temps réel deviennent numériques, atteindre l'efficacité énergétique devient une possibilité. Nous avons augmenté la capacité de production de l'usine de 28 % par an ; c'est un résultat notable et tangible.

Un logiciel IoT puissant est essentiel pour améliorer les performances relatives aux critères ESG. IoTstar d'ICP DAS permet la construction d'un système de cloud IoT et la connectivité de nos contrôleurs WISE/PMC/PMD. Ce logiciel offre cinq services fondamentaux : l'accès et la maintenance à distance, la collecte et le stockage des données des capteurs, un tableau de bord, des rapports, et des bots.

ICP DAS a déjà aidé un important distributeur et fournisseur de technologies en Inde à visualiser les données de 250 systèmes d'approvisionnement en eau. Auparavant, le personnel devait enregistrer manuellement les données des capteurs recueillies par des automates programmables largement dispersés sur place, ce qui s'avérait laborieux. Par conséquent, le client a décidé d'installer notre contrôleur IIoT Edge WISE-5231M-4GE sur chaque site au sein de la ville afin de transmettre les données à l'IoTstar en 4G pour une surveillance en temps réel via un centre de contrôle. Comme il n'était plus nécessaire de mener des examens sur place, cela a permis d'économiser des coûts de main-d'oeuvre et de réduire l'empreinte carbone de l'entreprise liée au transport.

Chez ICP DAS, nous proposons des solutions optimisées et les mettons en oeuvre. Nos produits d'automatisation industrielle robustes et fiables, associés à notre connaissance du domaine depuis 30 ans, permettent à nos clients de prendre les problèmes à bras-le-corps et de faire un pas de plus vers la neutralité carbone. Ensemble avec les entreprises, nous participons à la préservation d'une planète vivable.

À propos d'ICP DAS

ICP DAS a été créée en 1993 et se concentre sur l'innovation et l'amélioration des technologies d'automatisation industrielle. Près de 30 ans d'expérience sur le marché industriel mondial ont permis à l'entreprise d'occuper des positions de leader parmi les fournisseurs de solutions pour l'industrie 4.0 et l'Internet industriel des objets (IIoT).

Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site internet : https://www.icpdas.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1982935/ICP_DAS_turns_data_into_insights_and_supports_businesses_in_embarking_on_ESG_journey.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1983031/ICP_DAS___Logo_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 16 janvier 2023 à 23:50 et diffusé par :