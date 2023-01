Les clients britanniques et européens vont bénéficier d'une expérience améliorée grâce à la nouvelle direction de Xoxoday





REDWOOD CITY, Californie, 17 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Xoxoday, entreprise fintech SaaS mondiale à l'avant-garde de la création d'infrastructures de récompenses, d'incitations, de fidélisation et d'engagement pour les entreprises, a récemment engagé le très expérimenté Stephen Humphreys en tant que chef d'entreprise pour le Royaume-Uni et l'Europe afin d'améliorer l'expérience client grâce à une approche multilocale, de développer la société et de poursuivre ses ambitions mondiales.

En plus de 35 ans de carrière, Stephen a fondé et dirigé avec succès plusieurs entreprises en Europe, aux États-Unis et dans la région EMOA, en menant des opérations multilocales et internationales. Étroitement associé aux entreprises SaaS, il possède une riche expérience en matière d'engagement des clients, des canaux et des employés par le biais de la fidélisation, des incitations, de la formation continue en ligne, du contenu et du marketing numérique.

Les clients régionaux et mondiaux bénéficieront de l'expérience de Stephen qui rejoint de façon stratégique l'infrastructure technologique de Xoxoday pour améliorer ses trois offres SaaS : Empuls pour l'engagement des employés, Plum pour les récompenses des clients, et Compass pour la gestion de la rémunération incitative et des commissions pour les ventes et les partenaires de distribution. Ce recrutement fait suite à une série d'embauches stratégiques dans différentes régions du monde, Xoxoday ayant pour objectif d'améliorer l'expérience des entreprises en intégrant les meilleures pratiques transfrontalières à une approche locale des solutions clients.

À propos de la vision de la société, Sumit Khandelwal , cofondateur de Xoxoday, a déclaré : « Notre stratégie de croissance est une stratégie humaine. En période de croissance axée sur les produits, nous trouvons notre force dans la croissance axée sur les personnes. Grâce à son expertise en matière de transformation des entreprises et à son sens du marché, Stephen est bien placé pour mener des initiatives stratégiques qui susciteront la dynamique dont nous avons besoin pour remplir notre mission, à savoir faire de la croissance une expérience enrichissante pour les entreprises du monde entier. »

À propos de cette nouvelle aventure, Stephen Humphreys , responsable des opérations pour le Royaume-Uni et l'Europe chez Xoxoday, a déclaré : « Je suis enthousiaste quant à la volonté de Xoxoday de devenir une force mondiale dominante dans le secteur des récompenses, de l'engagement et de la fidélisation. Bien que le secteur et le contexte macroéconomique de la région soient difficiles, ils représentent une chance de nous réinventer pour réaliser une nouvelle étape de croissance. J'ai hâte de collaborer étroitement avec les équipes mondiales pour assurer le succès des clients et la croissance de l'entreprise. »

Xoxoday est une entreprise fintech SaaS en pleine croissance qui propulse la croissance des entreprises en se concentrant sur la motivation humaine. Avec le soutien de Giift et Apis Partners Growth Fund II, Xoxoday propose une suite de trois produits : Plum , Empuls , et Compass . Xoxoday travaille avec plus de 5 000 clients à travers plus de 100 pays et plus de 80 millions d'utilisateurs finaux. Xoxoday est forte d'une équipe de plus de 400 personnes et possède neuf bureaux internationaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, aux Émirats arabes unis, en Inde, à Singapour, en Indonésie, au Sri Lanka et au Nigeria.

