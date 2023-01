Victoriaville s'engage financièrement pour l'obtention des Jeux du Québec





VICTORIAVILLE, QC, le 16 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Une nouvelle étape est franchie en vue de l'accueil de la 60e Finale des Jeux du Québec en 2026 à Victoriaville. Par résolution, le Conseil municipal s'est engagé à investir un montant de 2,5 M$ pour l'organisation et la tenue de ces Jeux sur son territoire. Cet engagement préalable sera inscrit à l'intérieur du deuxième cahier d'évaluation à déposer d'ici le début février à SPORTSQUÉBEC.

« Le Conseil municipal est heureux de confirmer l'engagement financier de la Ville envers cet événement qui sera mobilisant pour Victoriaville et sa région, plus particulièrement pour les jeunes de Victoriaville et de l'ensemble du Québec qui seraient appelés à vivre une expérience inoubliable chez nous », indique le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

Le travail se poursuit et le comité de mise en candidature multiplie les démarches au bénéfice de la candidature de Victoriaville. « L'engagement du Conseil municipal de Victoriaville se veut un incontournable du deuxième cahier d'évaluation que nous nous apprêtons à déposer à SPORTSQUÉBEC. Jusqu'ici, les échos de notre candidature sont très positifs alors que Victoriaville suscite un vif intérêt dans le milieu. Les appuis et les engagements sont très nombreux. Maintenant que la contribution de la Ville est confirmée, des discussions sont en cours auprès de plusieurs représentants d'entreprises et nous avons très hâte de dévoiler ces partenariats », précise le président du comité de candidature, Claude Charland.

La contribution financière de la Ville représente un montant maximal de 1,5 M$, conditionnellement à l'obtention de la Finale des Jeux du Québec - hiver 2026. Une fourniture en biens et services, d'une valeur maximale de 1 M$, est également prévue. La Ville de Victoriaville envisage également créer un Fonds pour l'accueil des Jeux du Québec - hiver 2026, lors du dépôt de ses états financiers 2022 en mai 2023, et d'affecter une partie de ses surplus dès 2023 à ce Fonds.

À propos des Jeux du Québec

Événement incontournable sur la scène sportive québécoise, les Jeux du Québec constituent le plus important rassemblement multisports au Québec. Par ses différentes activités, qui visent l'initiation au sport, la récréation, la compétition et la performance de haut niveau, le programme des Jeux du Québec favorise la pratique sportive chez les jeunes et les accompagne dans leur cheminement vers l'excellence. Une Finale des Jeux du Québec représente 9 jours de compétition, 18 disciplines régulières et 1 discipline pour personnes ayant un handicap, 100 compétitions, 3300 athlètes, 2500 bénévoles, 135 000 spectateurs et 12 M$ en retombées économiques. Il faut également ajouter les retombées sociales et médiatiques d'un événement d'une telle envergure. Enfin, le milieu hôte des Jeux du Québec obtient une subvention de 5 M$ pour l'amélioration de ses infrastructures sportives et récréatives.

D'ici 2026, les prochaines Finales des Jeux du Québec se tiendront respectivement à Rivière-du-Loup à l'hiver 2023, à Rimouski à l'été 2023, à Sherbrooke à l'hiver 2024 et enfin à Trois-Rivières en 2025.

