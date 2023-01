Full-Life Technologies annonce la nomination de Steffen Heeger, MD, PhD, au poste de directeur médical et de Fa Liu, PhD, au poste de directeur scientifique





MANNHEIM, Allemagne et WATCHUNG, New Jersey et SHANGHAI, 17 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Full-Life Technologies a annoncé aujourd'hui la nomination de Steffen Heeger, MD, PhD, au poste de directeur médical et de Fa Liu, PhD, au poste de directeur scientifique. Le Dr Heeger a occupé pendant plus de 15 ans des postes de direction dans le domaine du développement clinique de l'oncologie au sein de grandes entreprises et de sociétés émergentes. Son travail a été déterminant pour le développement d'Erbitux®, un anticorps thérapeutique monoclonal ciblant l'EGFR, ainsi que pour le développement clinique réussi d'autres anticorps thérapeutiques anticancéreux, notamment des conjugués médicamenteux ciblés. Le Dr Liu est un chimiste de premier plan spécialisé dans les peptidiques, qui a été responsable du département de chimie chez Novo Nordisk et, en 2020, cofondateur et PDG de Focus-X, une société radiopharmaceutique axée sur les peptides, récemment acquise par Full-Life.

« Le Dr Heeger apporte à Full-Life une expertise de grande ampleur et un palmarès exceptionnel dans la conception et l'exécution de stratégies cliniques pour des traitements oncologiques ciblés, à la fois en début et en fin de développement », a déclaré Lanny Sun, cofondateur, président et PDG de Full-Life. « Il rejoint Full-Life alors que nous accélérons les plans pour que nos premiers produits radiopharmaceutiques ciblés intègrent des essais cliniques. Le Dr Liu a eu une carrière très réussie de 18 ans dans la découverte thérapeutique, notamment chez Eli Lilly et Novo Nordisk. Il a conduit Focus-X à construire un pipeline radiopharmaceutique prometteur deux ans après sa création. Il renforcera nos capacités de découverte, notamment nos plateformes de conjugués radionucléide-médicament (RDC) et nos programmes thérapeutiques. Nous sommes ravis d'accueillir ces hauts dirigeants dans notre équipe. »

Le Dr Heeger a commencé sa carrière pharmaceutique chez Merck KGaA où il a joué un rôle clé pendant neuf ans dans le développement d'Erbitux®, un anticorps monoclonal thérapeutique ciblant l'EGFR. Après Merck KGaA, il a rejoint Morphosys où il a occupé pendant cinq ans le poste de vice-président et responsable du développement clinique. Au cours de cette période, il a dirigé le développement clinique de plusieurs anticorps monoclonaux thérapeutiques pour le cancer contre des cibles telles que PSMA, CD38 et CD19. Le travail sur l'anti-CD19 a conduit à l'approbation de Monjuvi® (tafasitamab-cxix) pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B, le premier médicament homologué développé cliniquement par Morphosys.

Après Morphosys, le Dr Heeger a occupé des postes de directeur médical chez Selvita, S.A., où il a fait progresser le principal composé anticancéreux de la société jusqu'à la demande d'IND (nouveau médicament expérimental) et son premier essai clinique, et chez NBE Therapeutics, où il a supervisé la demande d'IND et le premier essai clinique de son conjugué anticorps-médicament NBE-002 pour le traitement des tumeurs solides et des lymphomes. NBE a ensuite été rachetée par Boehringer Ingelheim pour 1,5 milliard de dollars. Plus récemment, il a occupé le poste de directeur médical chez Pega-One, une société d'oncologie en phase clinique qui a été introduite en bourse sous l'égide de Centessa Pharmaceuticals. Le Dr Heeger est titulaire d'un doctorat en médecine et d'une maîtrise en gestion des soins de santé (MSc) de l'université de Heidelberg (Allemagne). Il a suivi une formation d'oncologue clinique à l'hôpital universitaire de Heidelberg, au département d'hématologie et d'oncologie, et au Centre allemand de recherche sur le cancer.

Avant de fonder Focus-X, le Dr Liu a occupé le poste de responsable du département de chimie dans les centres de recherche de Novo Nordisk aux États-Unis, où il a dirigé la découverte de traitements à base de peptides et de protéines. Auparavant, le Dr Liu était responsable du département de chimie chez Calibrium LLC, où il a joué un rôle déterminant dans la constitution du pipeline de la société jusqu'à son acquisition par Novo Nordisk. Le Dr Liu a commencé sa carrière industrielle chez Eli Lilly, où il a dirigé de nombreuses initiatives d'optimisation des liaisons peptidiques et a établi les chimies modernes bien connues de l'insuline. Avant Lilly, le Dr Liu a travaillé à l'Institut national du cancer, où il s'est concentré sur la découverte de médicaments contre le cancer. Le Dr Liu a découvert cinq composés qui ont fait l'objet d'études sur l'homme, dont NNC0480-0389 (phase II). Il a également contribué à la découverte de LY3209590 (phase III) et du médicament Lyumjev® (insuline lispro-aabc) approuvé par la FDA. Il a obtenu son doctorat à l'Institut de chimie organique de Shanghai, Académie chinoise des sciences.

À propos de Full-Life Technologies

Full-Life Technologies Limited (« Full-Life ») est une société radiopharmaceutique mondiale entièrement intégrée, présente en Chine, en Europe et aux États-Unis. Nous cherchons à posséder l'ensemble de la chaîne de valeur de la recherche et du développement, de la production et de la commercialisation de produits radiopharmaceutiques afin d'obtenir un impact clinique pour les patients. L'entreprise prévoit de s'attaquer aux problèmes fondamentaux qui affectent les produits radiopharmaceutiques aujourd'hui par le biais d'une recherche innovante qui cible les traitements de demain. Nous sommes composés d'une équipe d'entrepreneurs et de scientifiques dynamiques ayant fait leurs preuves dans le domaine des sciences de la vie, de la recherche sur les radio-isotopes et du développement clinique.

