SUNRATE renforce son partenariat mondial en intégrant Mastercard Cross-Border Services

HONG KONG, 17 janvier 2023 /PRNewswire/ -- L'entreprise mondiale de FinTech SUNRATE annonce le succès de l'intégration de Mastercard Cross-Border Services à sa plateforme mondiale intelligente de paiement et de gestion de trésorerie, renforçant ainsi les capacités de paiement transfrontalier de SUNRATE à l'échelle internationale pour ses clients. L'intégration de Mastercard Cross-Border Services est la dernière extension en date du partenariat mondial qui unit les deux entreprises. SUNRATE a reçu le statut de membre principal de Mastercard en 2020, ce qui a octroyé à l'entreprise un accès direct au plus grand réseau de paiement international et aux ressources de Mastercard.

Grâce à un point d'accès unique et sécurisé, Mastercard Cross-Border Services permet aux entreprises d'envoyer et de recevoir de l'argent en toute sécurité et avec certitude. Cela signifie que les clients de SUNRATE peuvent envoyer de l'argent vers cinq pays désignés en Asie, à savoir en Thaïlande, aux Philippines, en Malaisie, au Vietnam et en Chine.

« Nous avons l'ambition que SUNRATE devienne la plateforme de paiement B2B et de gestion de trésorerie incontournable, en particulier pour les marchés émergents. Par conséquent, la flexibilité apportée par Mastercard Cross-Border Services, notamment avec la possibilité de réaliser des paiements transfrontaliers vers les pays les plus populaires et les marchés émergents du monde, constitue un avantage dont nos clients sont impatients de bénéficier. Notre collaboration avec Mastercard permettra à nos clients de se concentrer sur ce qui est le plus important dans leur parcours de croissance, à savoir les efforts de localisation et le potentiel d'établir de nouvelles sources de revenus pour leurs activités », a déclaré Qincheng Wang, chef de produit chez SUNRATE.

Helena Chen, directrice générale de Mastercard pour Hong Kong et Macao, a déclaré : « Mastercard est ravi de poursuivre sa collaboration avec SUNRATE via sa solution Cross-Border Services, et ainsi d'enrichir le service de paiement de SUNRATE de façon plus rapide, plus sûre, plus transparente et plus rentable. Mastercard Cross Border Services touche plus de 100 marchés et 90 % de la population mondiale, et ce partenariat continuera de s'étendre dans l'espoir d'améliorer les services transfrontaliers pour les entreprises. »

À propos de SUNRATE

SUNRATE est la plateforme mondiale intelligente de gestion des paiements et de trésorerie pour les entreprises du monde entier. Depuis sa création en 2016, nous sommes reconnus comme un fournisseur de solutions de premier plan et, grâce à notre plateforme brevetée de pointe, à notre vaste réseau mondial et à nos API robustes, nous avons permis à plus de 130 entreprises de dynamiser leur croissance locale et mondiale.

Avec un siège mondial à Singapour et des bureaux en Chine, en Indonésie, au Japon et au Royaume-Uni, SUNRATE est partenaire des principales institutions financières mondiales, telles que Citibank, Standard Chartered, Barclays et est membre principal de Mastercard et Visa. Nous sommes agréés et réglementés par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, la Bank Indonesia et les douanes de Hong Kong en tant qu'opérateur de services monétaires et par l'Autorité monétaire de Singapour en tant qu'institution de paiement majeure.

Pour toute demande pour les médias ou toute question concernant les partenariats, veuillez contacter :

Darren Thang

Directeur marketing

E-mail : [email protected]

Coco He

Directrice générale

E-mail : [email protected]

Pour obtenir des renseignements juridiques sur Mastercard Cross-Border Services, veuillez consulter :https://b2b.mastercard.com/cross-border-services/legal/

