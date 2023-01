CGTN : La Chine protège des vies et partage son expérience dans la lutte mondiale contre la COVID-19





BEIJING, le 16 janv. 2023 /CNW/ -- Les Chinois profitent d'un hiver animé après que le pays a revu à la baisse ses politiques de gestion de la COVID-19.

Il s'agit d'une avancée dans la lutte que le pays mène depuis trois ans contre la pandémie, mais des défis restent à relever.

Tout au long de ce parcours, la Chine a tout mis en oeuvre pour protéger son peuple et a partagé sa précieuse expérience avec le monde entier.

Vies protégées

La Chine a enregistré une baisse du nombre de patients atteints de fièvre, de visites d'urgence et de cas critiques de COVID-19 dans tout le pays, selon les déclarations faites lors d'une conférence de presse organisée samedi par le mécanisme conjoint de prévention et de contrôle de la COVID-19 du Conseil des affaires d'État.

Le nombre de cas critiques dans les hôpitaux a atteint un pic de 128 000 le 5 janvier, avant de retomber à 105 000 le 12 janvier, a déclaré Jiao Yahui, chef du Bureau de l'administration médicale de la Commission nationale de la santé (CNS).

Pour trouver un équilibre entre sauver des vies et garantir l'activité économique, les politiques chinoises relatives à la COVID-19 ont permis de gagner du temps, de mettre au point de meilleures protections et de rendre le virus moins mortel.

Au 13 janvier, plus de 661 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 6,7 millions de décès liés à cette maladie avaient été signalés dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le taux de mortalité de la Chine pour 100 000 habitants était de 2,29 au 13 janvier, selon l'OMS, ce qui représente 1/37 de la moyenne mondiale et 1/143 des États-Unis.

Le taux de létalité en Chine était de 0,31 %, bien en dessous de la moyenne mondiale de 1,01 % et du taux de 1,09 % des États-Unis au 13 janvier, selon les données de l'OMS.

En plaçant « les gens d'abord, la vie d'abord » au coeur de l'élaboration de la politique COVID-19, la Chine doit son faible taux de mortalité aux mesures strictes de prévention et de contrôle qu'elle a prises ces trois dernières années.

« Sur la base du taux d'infection moyen mondial, la Chine a prévenu environ 47,84 millions d'infections et 950 000 décès », a déclaré Wu Zunyou, épidémiologiste en chef du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, lors d'une réunion publique en novembre 2021.

À l'époque, M. Wu a présenté les chiffres pour expliquer pourquoi la Chine devait s'en tenir à sa politique dynamique zéro, même si les États-Unis et certains pays européens avaient assoupli leurs stratégies de prévention et de contrôle.

Si l'on se base sur le taux de mortalité aux États-Unis, la Chine a évité plus de 3 millions de décès, a ajouté M. Wu.

Expérience partagée

Lorsque l'épidémie est apparue en 2020, la Chine a pris des mesures énergiques pour empêcher la transmission du virus en fermant les voies de sortie, ce qui a permis à la communauté internationale de se préparer.

La Chine n'a cessé de partager ses informations sur l'épidémie. Elle a rapidement signalé l'épidémie à l'OMS, partagé les résultats du séquençage du génome avec le monde entier et publié ses protocoles de contrôle et de traitement. Toutes ces mesures ont facilité la prévention et le contrôle de la COVID-19 dans la communauté internationale, ainsi que la recherche et le développement de vaccins et d'outils de test.

Afin de partager son expérience, le pays a organisé plus de 300 événements d'échange sur le contrôle de l'épidémie et le traitement médical avec plus de 180 pays et régions et plus de 10 organisations internationales, selon la National Healthcare Corporation. En outre, 37 équipes médicales ont été envoyées dans 34 pays pour aider sur la ligne de front.

Au cours des trois dernières années, la Chine a mis à jour 10 éditions pilotes des protocoles de diagnostic et de traitement de la COVID-19. La médecine traditionnelle chinoise (MTC) s'étant révélée bénéfique dans le traitement de la maladie, la Chine a organisé plus de 100 échanges vidéo et événements de diffusion en direct pour présenter les méthodes de diagnostic et de traitement de la MTC à plus de 150 pays et régions.

Outils médicaux élaborés

Pendant la précieuse période de faible infection que ses politiques ont créée, la Chine a travaillé à contretemps pour développer des médicaments contre la COVID-19 tout en encourageant la vaccination.

Les médicaments développés au niveau national et les médicaments importés ont été approuvés pour une utilisation d'urgence par l'autorité chinoise de réglementation des produits médicaux. Plus de 10 médicaments oraux pour le traitement de la COVID-19 font l'objet de recherches et de développement en Chine.

Jusqu'à présent, 13 vaccins contre la COVID-19 ont été approuvés par l'Administration nationale des produits médicaux pour une commercialisation conditionnelle ou une utilisation d'urgence en Chine. Ils peuvent être inhalés ou administrés aux personnes par injection ou par pulvérisation nasale.

Pour créer une barrière immunitaire contre le virus, le gouvernement chinois a fourni des vaccins gratuits pour tous et a continué à améliorer le taux de vaccination. Le nombre de personnes entièrement vaccinées en Chine représentait plus de 90 % de la population totale à la mi-décembre 2022.

Entre-temps, plus de 4,6 millions de citoyens chinois vivant et travaillant dans 180 pays ont bénéficié de la campagne de vaccination « Spring Sprout », la campagne mondiale de la Chine visant à inoculer ses ressortissants vivant et travaillant à l'étranger, selon le ministère des Affaires étrangères.

La Chine a été le premier pays à annoncer qu'elle ferait de son vaccin contre la COVID-19 un bien public mondial. Elle a également pris l'initiative de renoncer aux droits de propriété intellectuelle pour les vaccins COVID-19 et de mener une production conjointe avec les pays en développement. Le pays a offert plus de 2,2 milliards de doses de vaccins à plus de 120 pays et organisations internationales.

Elle a également fourni des centaines de milliards de produits de lutte contre les épidémies à 153 pays et 15 organisations internationales.

