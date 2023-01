Sia Astelle, gardienne des étoiles et premier personnage exclusif, débarque dans MapleStory M !





La semaine dernière, le MMORPG mobile free-to-play MapleStory M de Nexon a fait tomber les cieux sur le Maple World avec la sortie de son premier personnage original, Sia Astelle. La gardienne des étoiles (classe Magicien) n'a jamais été vue dans les autres versions mondiales de MapleStory ni été disponible dans aucune autre version de MapleStory M auparavant !

Sia Astelle est la gardienne d'Oort, la maison de l'ordre céleste des étoiles. Son premier devoir est de servir le cosmos en guidant les étoiles le long de leur chemin. Après une série d'événements étranges, Sia est obligée d'abandonner sa vie paisible sur Oort pour entrer dans le Maple World.

Outre le nouveau personnage de gardienne des étoiles, la dernière version de MapleStory M inclut une kyrielle d'améliorations et d'événements pour bien débuter l'année, notamment une augmentation de l'EXP max de 250 à 300%, des améliorations de l'équipement Necro de MapleStory M, des presets, etc.

Qui plus est, en choisissant Sia Astelle, les Maplers mobiles peuvent bénéficier de récompenses et d'événements bonus :

Pre-creation reward (11/01 après maintenance jusqu'au 25/01) Cette récompense est destinée aux joueurs ayant participé à l'événement de pré-création de Sia Astelle.

(11/01 après maintenance jusqu'au 25/01) Cette récompense est destinée aux joueurs ayant participé à l'événement de pré-création de Sia Astelle. Growth mission event (11/01 après maintenance jusqu'au 12/02) - Ces récompenses disponibles pour Sia sont débloquées après avoir atteint un certain niveau et accompli certaines missions.

(11/01 après maintenance jusqu'au 12/02) - Ces récompenses disponibles pour Sia sont débloquées après avoir atteint un certain niveau et accompli certaines missions. Mega Burning Plus event (11/01 après maintenance jusqu'au 12/02) - Sia Astelle gagne 2 niveaux supplémentaires à chaque fois que le personnage change de niveau.

(11/01 après maintenance jusqu'au 12/02) - Sia Astelle gagne 2 niveaux supplémentaires à chaque fois que le personnage change de niveau. Grow with Sia Astelle event (11/01 après maintenance jusqu'au 12/02) - Les récompenses et l'EXP sont accordées à un autre joueur sélectionné du personnage quand Sia passe au niveau supérieur.

D'autres événements sont organisés pour fêter la nouvelle année dans le Maple World :

Événement Nouvel An : « Je voulais juste passer une année agréable, mais être un héros c'est trop ! » (du 11/01 au 22/02) - Une série de mini-jeux où les joueurs doivent sauver le monde en participant à des missions telles que livrer de la nourriture, collecter des pièces en chassant ou encore grimper aux arbres pour éviter des obstacles. Les Maplers peuvent également affronter Lord Pixrog dans un combat de boss et recevoir des récompenses en fonction du nombre de participations.

(du 11/01 au 22/02) - Une série de mini-jeux où les joueurs doivent sauver le monde en participant à des missions telles que livrer de la nourriture, collecter des pièces en chassant ou encore grimper aux arbres pour éviter des obstacles. Les Maplers peuvent également affronter Lord Pixrog dans un combat de boss et recevoir des récompenses en fonction du nombre de participations. Événement Bonne Année 2023 ! (du 18/01 au 01/02) - Les joueurs peuvent ouvrir des enveloppes porte-bonheur rouges contenant une énergie spéciale 2023 en chassant.

(du 18/01 au 01/02) - Les joueurs peuvent ouvrir des enveloppes porte-bonheur rouges contenant une énergie spéciale 2023 en chassant. Nouvel An lunaire 2023 - événement de connexion de 14 jours (du 18/01 au 08/02) - Les joueurs peuvent se connecter à MapleStory M pendant 14 jours consécutifs et gagner des récompenses !

Visitez le monde de MapleStory M et vivez la merveille cosmique de Sia Astelle ! Pour en savoir plus sur MapleStory M, rendez-vous sur l'App Store ou Google Play Store et suivez @PlayMapleM sur Twitter pour les dernières actualités.

À propos de MapleStory M https://maplestorym.nexon.com/

MapleStory M, lancé dans le monde entier le 24 juillet 2018, transpose le jeu MMORPG à défilement latéral MapleStory sur mobile, offrant la même quantité infinie de personnalisation, de scénarios immersifs et de raids de boss épiques que les fans connaissent déjà de la franchise légendaire. MapleStory M a atteint les 10 millions de téléchargements dans les 100 jours qui ont suivi son lancement international et a fêté ses quatre ans en 2022 avec 16 millions de téléchargements dans le monde.

À propos de Nexon America Inc. https://www.nexon.com/

Fondée en 2005, Nexon America Inc. propose des jeux gratuits en ligne de grande qualité et un support de jeu en direct, en tirant parti des atouts de NEXON Co., Ltd. (« Nexon ») pour les appliquer à un public occidental. Depuis plus d'une décennie, Nexon America soutient en continu des franchises emblématiques telles que MapleStory et Mabinogi, qui suscitent l'engouement des joueurs et battent des records de popularité. Forte de ses nouveaux projets en préparation, Nexon America fait preuve de l'esprit pionnier et innovant de sa maison-mère, avec son approche axée sur le joueur, tout en concevant les meilleures expériences de jeu possible pour le marché occidental.

