Megaport obtient la désignation de service AWS Outposts Ready





Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), un chef de file mondial des réseaux en tant que service (NaaS), annonce aujourd'hui que Megaport a obtenu la désignation Outposts Ready Partner d'Amazon Web Services (AWS) dans le cadre du programme AWS Service Ready. Les clients AWS peuvent utiliser le réseau défini par logiciel (SDN) global et privé de Megaport pour connecter en toute sécurité les racks Outposts aux emplacements de service AWS Direct Connect, ce qui permet des migrations et des opérations d'applications plus fiables et performantes vers Outposts.

Le programme AWS Service Ready fournit aux clients des solutions logicielles AWS Partner qui ont passé une validation technique certifiant une architecture saine et qui ont prouvé le succès des clients. Les partenaires AWS Outposts Ready proposent des produits qui fonctionnent avec les déploiements Outposts. Ces produits ont été testés par Outposts et suivent les meilleures pratiques AWS en matière de sécurité et d'architecture. Dans le cadre de ce programme, les solutions de Megaport sont recommandées en toute confiance sur la base de la validation technique et de tests effectués par AWS Partner Solutions Architects.

"Nous sommes ravis d'être nommés partenaire AWS Outposts Ready", explique Vincent English, PDG de Megaport. "Beaucoup de nos clients exécutent des applications qui ont des exigences de faible latence et doivent s'exécuter sur site, et l'utilisation de Megaport pour connecter de manière privée les racks Outposts aux emplacements de service AWS Direct Connect garantit que ces applications fonctionnent de manière fiable et sont très performantes."

Les clients de Megaport et Outposts bénéficient des avantages suivants:

Prêt pour le réseau: la désignation AWS Service Ready signifie que la solution a été testée, validée et prouvée par AWS.

la désignation AWS Service Ready signifie que la solution a été testée, validée et prouvée par AWS. Résilience du réseau: la solution Megaport pour le rack Outposts permet une architecture redondante pour la connectivité AWS Region critique.

la solution Megaport pour le rack Outposts permet une architecture redondante pour la connectivité AWS Region critique. Un choix accru de centres de données: la solution Megaport pour rack Outposts permet au client de choisir l'opérateur et l'emplacement du centre de données souhaité avec moins de restrictions. Choisissez parmi plus de 100 opérateurs de centres de données et plus de 780 emplacements dans le monde.

Les clients de Megaport et d'Outposts peuvent utiliser leurs propres équipements réseau, tels que des routeurs et des commutateurs, à l'intérieur des centres de données où leurs racks Outposts sont déployés; ou utiliser Megaport Cloud Router (MCR), un service de routage virtuel, pour le routage BGP dynamique vers AWS Direct Connect. Avec MCR, une entreprise peut réduire la quantité de matériel informatique, d'espace et de puissance requise pour un déploiement cloud hybride à l'aide d'AWS Direct Connect et des racks Outposts.

"Être capable d'augmenter rapidement la bande passante chaque fois que nous en avons besoin nous permet d'étendre nos systèmes de visualisation sportive et de ne payer que pour ce dont nous avons besoin, et c'est là l'élément le plus étonnant de l'utilisation de Megaport pour se connecter à AWS", déclare John Rendall, responsable de la technologie et de l'innovation, Animation Research Ltd / Virtual Eye, une société de production de graphismes sportifs multi-primée.

"Nous sommes ravis que Megaport soit l'un de nos premiers partenaires AWS à obtenir une désignation AWS Outposts Ready", déclare Mike Davis, Principal Outposts GTM Spec, AWS WWSO Compute. "Cette nouvelle validation permettra aux clients AWS Outposts d'utiliser plus facilement une connectivité privée et résiliente sur AWS Outposts, ce qui contribuera à optimiser leurs déploiements cloud hybrides."

À propos de Megaport

Megaport est l'un des principaux fournisseurs de solutions de réseau en tant que service (NaaS). Le réseau défini par logiciel (SDN) mondial de la société aide les entreprises à connecter rapidement leur réseau aux services via un portail intuitif ou notre API ouverte. Megaport offre des capacités de réseau agiles qui réduisent les frais d'exploitation et accélèrent la mise sur le marché par rapport aux solutions de réseau traditionnelles. Megaport est partenaire des principaux fournisseurs de service cloud, ainsi que des plus importants opérateurs de centres de données, intégrateurs de systèmes et fournisseurs de services gérés au monde. Megaport est une société certifiée ISO/IEC 27001.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 janvier 2023 à 18:30 et diffusé par :